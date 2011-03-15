شادی سال نو قربانی آتش بازی زودگذر

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نارنجک و مواد محترقه به گذر مراسم روز چهارشنبه آخر سال اضافه شده و همهساله در آستانه نوروز، گزارشهای فراوانی در رابطه با حوادث مرتبط با استفاده از مواد محترقه از طریق رسانهها اعلام میشود و بر اثر آن بسیاری از خانوادهها در روزهای پایانی سال با مشکلات متعددی مواجه شده و دچار خسارت میشوند.
نقص عضو افراد، شامل نابینایی دائم، قطع دست و پا و انگستان، سوختگی اعضای بدن، مرگهای فجیع و سایر موارد از جمله آسیبهای ناشی از بیتوجهی والدین و کودکان نسبت به هشدارهای داده شده در این زمینه میباشد که در این راستا همهساله تعداد زیادی از افراد بهدلیل استفاده از مواد محترقه، جان خود و اطرافیانشان را بهخطر میاندازند.
آمارهای اورژانس نیز بیانگر این است که بیشترین گروه آسیبدیده در حوادث چهارشنبهسوری، گروه سنی ۱۶ تا ۲۳ سال و سپس مربوط به گروه سنی ۸ تا ۱۵ سال میباشند. کوری چشم در صورت اصابت مستقیم ترکشهای ناشی از انفجار مواد محترقه، یکی از مواردی است که بارها در چهارشنبهسوری دیده میشود. میزان کوریهای ایجاد شده در این روز بهحدی است که عنوان "نابینایی در چهارشنبهسوری" را بهخود اختصاص داده است.
سال نو را فدای شادی های زودگذر آتش بازی نکنید
هشدارها تکراری است، اما باید باز هم تکرار شود، مثل هر سال آمارهای اورژانس نشان می دهد بیشترین گروه آسیبدیده در حوادث چهارشنبه سوری، گروه سنی ۱۶ تا ۲۳ سال و سپس گروه سنی ۸ تا ۱۵ سال است.
کارشناسان می گویند سوختگیهای ناشی از بازی با مواد محترقه خطرناک در چهارشنبه سوری دارای دو نوع عوارض هستند.
برخی از آنها به عنوان عوارض زودرس مطرح هستند و برخی در درازمدت در افراد عوارض ایجاد میکند. قطع عضو بدن از عوارض زودرس سوختگیهاست. عفونت ثانویه در محل زخم ناشی از سوختگی، یک عارضه زودرس دیگر است….
آسیبهای چشم
کوری چشم در صورت اصابت مستقیم ترکشهای ناشی از انفجار مواد محترقه یکی از مواردی است که زیاد در چهارشنبه سوری دیده میشود. میزان کوریهای ایجاد شده به حدی است که عنوان “نابینایی در چهارشنبه سوری” را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آمار موجود ۴۴ درصد از آسیبهایی که در این مراسم وارد می شود، در چشم راست، ۳۷ درصد در چشم چپ و ۱۹ درصد در هر دو چشم است، که ۲۶ درصد آسیبها به دلیل نارنجک، ۵۱ درصد به دلیل سیگارت و ۶ درصد نیز به علت فشفشه اتفاق میافتد. همچنین ۵۸ درصد آسیبدیدگان مردانی با میانگین سنی ۱۷ سال بودهاند.
مراجعه سریع به چشم پزشک در صورت برخورد هر شیئی با چشم میتواند شدت ضایعه را کاهش دهد. در موارد خفیف با انجام مراقبتهای طبی یا انجام اعمال جراحی میتوان بینایی فرد را به او بازگرداند، ولی متاسفانه در موارد شدید چارهای جز تخلیه چشم باقی نمیماند.
بعد از هر گونه آسیب به چشم، تنها کاری که باید بکنید آن است که چشم را با یک کاور، بدون آنکه با خود چشم آسیب دیده تماس داشته باشد بپوشانید و بیمار را سریعا به یک مرکز چشم پزشکی بفرستید.
ضایعات پوستی و ریوی
کارشناسان میگویند هیچ ماده شیمیایی غیر خطرناکی وجود ندارد. نیترات پتاسیم، کلرات باریم، ارسنیک، نیترات سالیسیوم و پرکلرات پتاسیم به کار رفته در مواد محترقه و منفجره به علت ترکیب با اکسیژن و کربن همگی به نوعی خطرناک هستند و ممکن است حتی هنگام کار و تهیه، عوارضی را برای کارگران به همراه داشته باشد.
به عنوان مثال مواد شیمیایی با پایه کلر و کلرات به لحاظ درجه آتشگیری بسیار پایین ناراحتیهای پوستی- ریوی ایجاد میکنند، حتی در مقیاس بالاتر آثار خونی را به جا می گذارند.
دردهای شکمی، سرگیجه، حالت استفراغ و اسهال و در برخی موارد ناراحتیهای تنفسی پیشرفته از آثار این مواد شیمیایی برای تولید کنندگان است. تماس با ترکیبات نیتراته سبب خوردگی پوست میشود.
حساسیتهای پیشرفته بر روی غشای پوستی و حتی در صورت جذب از راه پوست، سوختگیهای پیشرفته پوست از عوارض ترکیبات نیتراته است. تنفس پودرهای گوگردی هم آثار تنفسی، سرفههای شدید و تنگی نفس را در پی دارد.
در صورتی که مواد شیمیایی با پوست شما برخورد کرد، بلافاصله آن را با آب فراوان شستشو دهید و به یک مرکز درمانی مراجعه کنید.
کمکهای اولیه
پزشکان میگویند اگر پس از شنیدن صدای بلند ناهنجار دچار تپش قلب یا وزوز گوش یا کاهش شنوایی و علایمی شبیه این شدید، تنها کاری که باید بکنید این است که در یک فضای آرام استراحت کنید.
در صورتی که علایم بیش از ۴۲ ساعت ادامه یافت به پزشک مراجعه کنید. زنان باردار بهتر است در این شب به جز موارد ضروری از منزل خارج نشوند، چون شوک ناشی از انفجارهای مواد محترقه باعث سقط جنین می شود.
همچنین پزشکان توصیه می کنند از جمله راه های به حداقل رساندن جراحات می توان به دور کردن بیمار از منبع ایجاد ضایعه، متوقف ساختن روند سوختگی (با لحاف یا پتو یا کت، با آب، غلطاندن روی زمین)، در آوردن تمامی لباسها و محلهای چسبیده را قیچی کردن، درآوردن تمامی زیور آلات و سرد کردن سریع با آب تمیز در طی ۱۰ تا ۱۵ دقیقه اول اشاره کرد.
هدف از درمان سوختگی به حداقل رساندن خطر عفونت، التیام بخشیدن هر چه سریعتر زخم، حفظ کردن حرکات فیزیکی اعضاء، به حداقل رساندن ناهنجاریها از نظر زیبایی و باز گردانیدن هرچه سریعتر نو توانی فیزیکی و روحی و اجتماعی بیمار است.
نظر شما