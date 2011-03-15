مجید نامجو در گفتگو با مهر از در نظر گرفتن 7 هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت برق در بودجه سال 90 خبر داد و گفت: ‌البته این رقم شامل مابه التفاوت قیمت برق و سایر هزینه‌های این بخش است.

وزیر نیرو همچنین در مورد پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران افزود: وزارت نیرو در تلاش است تا در روزهای پایانی سال بتواند تخصیص بیشتری از بودجه سال 89 خود را از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دریافت کند.

وی تصریح کرد: البته تاکنون تخصیصهایی که به وزرات نیرو داده شده ، بیش از سایر وزارتخانه‌ها است اما در تلاش هستیم بتوانیم در روزهای باقی مانده 5 درصد تخصیص دیگر نیز از بودجه خود داشته باشیم.

وزیر نیرو گفت: اگر این اتفاق رخ دهد هنوز هم نسبت به تخصیص بودجه سال گذشته کمتر دریافت خواهیم کرد، چرا که برخی پروژه‌های وزارت نیرو در سال 88 تا 95 درصد تخصیص هم داشته‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد که تلاش او و همکارانش در راه جذب منابع مثمرثمر باشد. نامجو همچنین درباره پرداختی بخشی از بدهی‌های وزارتخانه متبوعش به پیمانکاران خاطرنشان کرد: بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران همواره وجود داشته و نمی‌توان گفت که دولت می‌تواند همه آن را تسویه کند چرا که این وزارتخانه یک وزارتخانه پویا است. از سوی دیگر، چنین امکانی هیچگاه برای دولت و وزارت نیرو میسر نبوده است که تمامی بدهی ها را پرداخت کند اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد.