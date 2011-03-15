به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "سیاه سفید" با مضمونی اجتماعی درباره دختر جوانی است که محکوم به اعدام شده و 24 ساعت پایانی زندگی خود را سپری می‌کند در حالی که وکیل تسخیری او به دنبال رضایت گرفتن از خانواده مقتول است، اما ...

این فیلم تلویزیونی طی 15 روز تصویربرداری شده و تدوین آن نیز توسط شهاب بشیری به پایان رسیده است. هم اکنون صداگذاری این فیلم را جواد غلامرضایی انجام می‌دهد و همزمان رهان ابراهیم پور مشغول ساخت موسیقی متن فیلم "سیاه سفید" است تا فیلم هر چه زودتر آماده پخش شود.

در این فیلم راشین شاد، سمیرا جفرودی، مهدی عطایی، سحر حسینی، آرش عبداللهیان، راضیه راستگو، احمدرضا جعفری، رضا پورحسین، یاسمن جفرودی، شهاب رشیدی نژاد، فاطمه بهبودی، مژگان رضایی، سانیا فرزین، فاطمه وفائیان و بهار خدمتی به ایفای نقش می پردازند.

عوامل پروژه "سیاه سفید" عبارتند از مشاور فیلمنامه: بابک علی اصغرزاده، تصویربرداری: حسین بدر طالعی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: مهیار یاری، تدوین: شهاب بشیری، صداگذاری و میکس: جواد غلامرضایی، طراح چهره‌پردازی: مرتضی غلامی، موسیقی: رهان ابراهیم پور، عکاس: مریم حیدری، منشی صحنه: مجید قاسمی و یاسمن جفرودی، صدا: پارسا بشر دوشت، مجریان طرح: افشین عبداللهیان و حسین مدحت.

عبداللهیان فیلم تلویزیونی "طلاهایی که آب شد" را در نوبت پخش دارد. او هم اکنون مشغول نگارش فیلمنامه‌ای اجتماعی است تا آن را با حضور چند بازیگر مطرح جلوی دوربین ببرد.