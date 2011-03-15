صالحی از خشونتها در بحرین اظهار نگرانی کرد / درخواست از کنفرانس اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر صالحی دوشنبه شب طی یک تماس تلفنی با اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تحولات منطقه خاورمیانه به ویژه خشونتهای اخیر در بحرین و مداخله نیروهای امنیتی برخی کشورهای حوزه خلیج فارس را مورد بررسی و رایزنی قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این مکالمه تلفنی ضمن قدردانی از تلاشهای دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی خواستار به کارگیری ظرفیتهای موجود در این سازمان جهت جلوگیری از اعمال خشونتهای موجود در بحرین شد.

وی ضمن ابراز نگرانی از تشدید خشونتها ، ضرورت خویشتن داری و توجه به مطالبات مشروع مردم را که به روشهای مسالمت آمیز در این کشور درحال پیگیری است مورد تاکید قرار داد.

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در بحرین ، ‌بر پیگیری و تداوم تلاشهای این سازمان درجهت کمک به حل این بحران تاکید کرد.

