مسافران گرفتار در کولاک محور هراز نجات یافتند/ هراز همچنان مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، شب گذشته محور هراز بدلیل کولاک شدید، بارش برف، لغزندگی جاده و دید ناکافی مسدود، تردد در این مسیر غیرممکن و عده ای از مسافران در برخی مقاطع آن گرفتار شده بودند.

کامبیز عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: محور هراز از ساعات میانی روز بدلیل بارش سنگین برف در نواحی مختلف شمالشرق استان تهران مسدود اعلام شد.

این مسئول ادامه داد: اما برغم این اعلام انسداد جاده، برخی مسافران اغلب راهی از شمال کشور در یکی از تونلهای این مسیر گرفتار شده و تلاش مسئولان شهرستان دماوند درخصوص رهایی این افراد از بوران شدید آغاز شد.

وی برودت شب گذشته محور هراز را غیرقابل تحمل خواند و افزود: سرمای شب گذشته محور هراز در مواقعی غیرقابل تحمل بود اما با حضور بموقع و همراهی مسئولان فرمانداری دماوند، بخشداری رودهن، اداره راه رودهن - بومهن و مامورین انتظامی تمامی خودروهای گرفتار در کولاک از این رخداد رهایی یافته و به شهر رودهن رسیدند.

عبدالمالکی بیان داشت: همچنین با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راه از ادامه حرکت دیگر خودروهای راهی به سمت شمال کشور از مسیر رودهن جلوگیری بعمل آمد تا حادثه ای برای این افراد رخ ندهد.

هراز همچنان مسدود است

بخشدار رودهن نیز به خبرنگار مهر در این شهر گفت: اغلب مشکلات شب گذشته محور هراز مربوط به مقاطع امامزاده هاشم(ع) به سمت آمل بود و خودروهای گسیل شده از سمت تهران به مراتب کمتر از میزان مسافران راهی از شمال کشور بودند.

رضا حاجیپور ادامه داد: محور هراز از شب گذشته تا کنون همچنان غیرقابل تردد و مسدود است از این رو و بر اساس هماهنگیهای انجام شده پلیس راه جاجرود از ادامه حرکت مسافران راهی به این محور خودداری خواهد کرد.

این مسئول با نامناسب خواندن وضعیت فعلی محور هراز عنوان کرد: وضعیت کنونی محور هراز مناسب نیست و خواسته ما از هموطنان ساکن در نواحی شمالی کشور و استان تهران عدم حضور در این مسیر خطرناک است.