شناسایی و ثبت ژن عامل 7 بیماری در کپور ماهیان

دکتر عادل حقیقی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این بیماریها از سوی سازمان جهانی بهداشت دام (OAE) در فهرست مهلک ترین بیماریهای آبزیان قرار دارند، افزود: در این تحقیقات موفق به شناسایی 4 ژن عامل بیماری باکتریایی "سپتی" سمی خونریزی دهنده باکتریایی (Aeromonas hydrophila)، "فرونکلوزیس" (Aeromonas salmonicida)، بیماری خونریزی دهنده "سودوموناسی" (Pseudomonas aeruginosa) و "یرسینیوز" (YERSINIOSIS) شدیم.

وی با تاکید بر اینکه ژنهای کشف شده در بانک ژن جهانی به ثبت رسیده است، اظهار داشت: این بیماریها مربوط به آبزیان بوده که پس از طی مراحل تایید از طرف بانک ژن جهانی مورد پذیرش قرار گرفت.



مجری طرح همچنین از کشف ژن 3 بیماری ویروسی خبر داد و خاطرنشان کرد: در این پروژه که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سازمان دامپزشکی کشور صورت گرفت، علاوه بر ژنهای 4 بیماری باکتریایی، موفق به کشف و ثبت ژنهای 3 بیماری ویروسی SVC، VHS و IHN نیز شدیم.



حقیقی با اشاره به ثبت توالی ژن بیماری SVC (ویرمی بهاره کپور ماهیان) در بانک جهانی ژن اضافه کرد: در این تحقیق بیماری کپور ماهیان هندی وارداتی به روش PCR شناسایی و گزارش شده و توالی ژن مربوط به عوامل پاتوژنیک در بانک ژن جهانی نیز به ثبت رسید.

استادیار واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی ادامه داد: ویرمی بهاره کپور ماهیان یکی از بیماریهای مهم خانواده کپور معمولی و کپور هندی است که در این تحقیق سه گونه جدید کپور هندی به نامهای "روهو"، "مریگال" و "کاتلا" مورد مطالعه قرار گرفت.



وی با اشاره به ذخیره سازی کپور ماهیان هندی وارداتی در دو استان گیلان و خوزستان در حالت قرنطینه، توضیح داد: عامل بیماری خطرناک SVC از خانواده "رابدوویریده" و جنس "وزیکولوویروس" و تک رشته ای RNA دار است که باعث تخریب شدید بافت کلیه و طحال و کبد این گونه ماهیان می شود و نهایتا به ایجاد خونریزی شدید بافتی منجر می شود.