تشریح وضعیت نیروگاه فوکوشیما/ بزرگترین دستاورد اتمی قرن در زلزله ژاپن

"بهراد نخعی" در گفتگو با مهر در پاسخ به این پرسش که آیا هشدارهای مربوط به انفجار نیروگاههای اتمی ژاپن واقعی است یا اغراق آمیز؟ گفت: انفجارهایی که تاکنون اتفاق افتاده انفجارهای درونی و هیدرژنی بوده است. از نظر من احتمال انفجار در بشکه فولادی (Reactor Vesssel) کم است. ژاپنی ها اقداماتی را برای خنک کردن انجام داده اند و با هدایت آب دریا در داخل سیستم با استفاده از لوله های آتش نشانی بر آن بودند تا آن را خنک کنند. البته اقدام دیگری که آنها انجام داده اند تاحدودی تخلیه گازها برای کاهش فشار بوده است.

وی در ادامه می گوید: در انفجارهای هیدروژنی وقتی هیدروژن با اکسیژن ترکیب می شود درجه حرارت بالا می رود و انفجار صورت می گیرد و انفجاری که دیشب شنیده شد از این نوع بوده است. این انفجار در محفظه راکتور نبوده، بلکه در ساختمان مجاور و در سیستم لوله کشی بوده و بر بشکه فولادی و ساختمان آن Containment تاثیر نداشته است.



وی در ادامه با اشاره به کم بودن اطلاعات درباره وضعیت این نیروگاهها افزود: آژانس در ژاپن حضور دارد و اطلاعاتی که تا کنون منتشر شده و اخباری که در تماس هایم بدست آورده ام نشان می دهد که مسئله از مرز بحران گذشته است.



دکتر نخعی در ادامه می گوید: زلزله 9 در مقیاس ریشتر بوده که این رویداد در 1 هزار و 100 سال گذشته در ژاپن بی سابقه بوده است. اگر پیش بینی من درست در بیاید یعنی Containment (محفظه) و Vessel (لوله ارتباطی) بتوانند باقی بمانند و از بین نروند خود این حادثه ایمنی نیروگاه اتمی را نشان می دهد. یعنی حادثه ای که یک هزار و صد سال بی سابقه بوده نتوانست راکتو را از بین ببرد و راکتور خود را حفظ کرد و به محیط زیست و دیگران آسیب نزد و فاجعه را در خود حفظ کرد. اما اگر راکتور منفجر شود فاجعه عظیمی خواهد بود و با وجودی که این راکتور 432 مگاواتی و خیلی بزرگ نیست اما تشعشات با ورود به اقیانوس آرام می تواند آمریکا و چین و دیگر نقاط را هم تحت تاثیر قرار دهد. اما اگر راکتور بتواند خود را نگه دارد نشان می دهد که یک فاجعه غیر منتظره و بسیار نادر نتوانست "مرز نهایی ایمنی" را بشکند و این نکته ای است که باید به آن نگاه کرد و این مانند تصادف اتومبیلی است که خود ماشین از بین می رود اما سرنشین آن سالم می ماند که این مهم است و نشان می دهد که سیستم ثابت کرده که سیستم قابل اعتمادی است.



وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که سلامت راکتورها در این رویداد چه تاثیری در آینده انرژی هسته ای خواهد داشت گفت: الان تمام کسانی که نسبت به نیروگاه اتمی نظر منفی داشتند بهانه خوبی ایجاد شده تا مانع از آن شوند، اما در این موقع شما هیچ چیزی را نمی توانید پیدا کنید که تا این حد تحت فشار قرار بگیرد و دو لایه نهایی ایمنی خود را حفظ کند و به محیط آسیب نزد. به هر حال نباید میدان به دست مخالفین داده شود تا با اغراق مردم را در تشویش و ناراحتی نگه دارند و این را تبدیل به درام کنند، زیرا که کشته شدن 2 نفر در نیروگاه آن هم بر اثر حادثه ای که هزاران نفر کشته شدند نمی تواند دستاویز باشد و این کشته ها را باید ناشی از زلزله و سنامی دانست تا اینکه تاسیسات اتمی را مسبب آن معرفی کرد. اما اگر این دو لایه بشکند اوضاع و شرایط دیگر فرق خواهد کرد. درست است که هزار و صد سال است که فاجعه ای در این وسعت رخ نداده اما این دلیل نمی شود که بار دیگر رخ ندهد و این مخالفین را در راستای موضع خودشان تقویت خواهد کرد.