بهار شادی را به زمستان غم تبدیل نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در طول تاریخ و در تمام جوامع بروز هیجانات در قالب جشن ها رایج بوده وگره خوردن این مراسمات با مواد آتش زا و محترقه باعث سلب آسایش عمومی و بروز آسیب های مختلف جسمی شده که در این رابطه می توان به "چهارشنبه آخر سال" اشاره کرد.

مواد محترقه بنا به نوع ساختار با آسیب های مختلفی همراه است که عمده ترین آسیب آن متوجه سلامت افراد جامعه و حتی خود استفاده کننده از این مواد شده و بخشی از آسیب ها و پیامدهای آن نیز متوجه اقتصاد، فرهنگ جامعه و سایر موارد خواهد شد.

این مواد از هر نوع بر امنیت و آسایش روحی و روانی جامعه تأثیر منفی بر جای نهاده و افراد بیمار، کودکان و نوجوانان بیشترین آسیب ها را از این مواد متحمل می شوند وآثار مخرب، جبران ناپذیر و آمار بالای ضایعات جسمی ناشی از بازی با مواد محترقه هر سال مؤید این مسئله است.

چهارشنبه سوری آئینی که به میدان جنگ تبدیل می شود

فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان با اعلام اینکه یکی از مراسم های سنتی که هر ساله در کشور اجرا می شود، آیین "چهارشنبه سوری " است، به تاریخچه این مراسم اشاره کرد و گفت: در گذشته این آتش زدن ها جنبه بهداشتی داشته است متاسفانه امروز افراد ناآگاه اقداماتی انجام می دهند که نه در شان فرهنگ و نه در شان مردم ایران است و به عنوان یک ناهنجاری در جامعه مطرح است.

سردار بهمن امیری مقدم افزود: با کمک دستگاه های امدادی و فرهنگی اطلاع رسانی خوبی انجام گرفته تا چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل نشود چرا که بر اساس آمار عمده ترین افرادی که در چهارشنبه آخر سال قربانی می شوند نوجوانان و جوانان هستند.

وی اظهارداشت: متاسفانه این مراسم که به یک فرهنگ غلط درآمده بواسطه تبلیغاتی است برخی افراد ناخودآگاه انجام می دهند.

فرمانده پلیس گیلان گفت: در سوابق تاریخی کشورهیچ سندی وجود ندارد که مراسم چهارشنبه سوری به عنوان یک فرهنگ قابل قبول از سوی مردم پذیرفته شده باشد.

وی خاطر نشان کرد: بواسطه اقدامات خوبی که در چند سال اخیر از سوی پلیس، دستگاه های فرهنگی و صدا و سیما در سطح کشور و استان انجام گرفته روز به روز آگاهی و اطلاعات مردم بیشتر و حوادث چهارشنبه آخرسال نسبت به گذشته کمتر شده است.

امیری مقدم با اشاره به اینکه مردم به این باور رسیده اند که این مراسم یک رسم خرافی است و هیچ جایگاهی درسنت غنی و تاریخی کشور ندارد، به مردم توصیه کرد: فرزندان خود را در معرض آتش قرار ندهید.

وی ادامه داد: با این وجود اگر بررسی اجمالی در زمینه آیین چهارشنبه سوری انجام شود خواهید دید آتش زدن در این مراسم خیلی جایگاهی ندارد و متاسفانه استفاده از مواد محترقه یا بمب های دستی با ایجاد صداهای مهیب و نابهنجار باعث سلب آسایش مردم می شوند.

وی همچنین در این ارتباط با اشاره به اینکه پلیس اقدامات کنترلی خود را انجام داده است، افزود: تاکنون بیش از 500 هزار ترقه و17 کیلوگرم مواد محترقه پر خطر در استان کشف شده است.

فرمانده پلیس گیلان از دستگیری 75 نفر دراین خصوص خبر داد و اظهار داشت: به رغم کنترل اصناف و افرادی که سوابق گذشته داشتند، در مرزهای کشور به ویژه مرزهای غربی و شمال غرب کشفیات بسیارخوبی انجام شده است.

وی خط قرمز پلیس را " سلب امنیت و آسایش مردم " و " ایجاد مزاحمت برای مردم " اعلام کرد و افزود: افرادی که از خط قرمز پلیس عبور کند به شدت با آنان برخورد می شود.

امیری مقدم با اعلام اینکه مردم مراسم چهارشنبه آخر سال را در کوچه و محله خود برگزارکنند، بیان داشت: کسانی می خواهد در سطح معابر اصلی برای مردم ایجاد مزاحمت کنند در اصل به دنبال چهارشنبه سوری نیستند بلکه هدفشان چهارشنبه سوزی است.

وی تاکید کرد: افرادی که امنیت عمومی را درچهارشنبه آخر سال برهم زنند به شدت با آنان برخورد می شود.

مواد محترقه باعث آسیب به امکانات عمومی می شود

فرمانده نیروی انتظامی گیلان گفت: پلیس در چهارشنبه آخر سال درآماده باش صد درصد است یعنی باید به گونه ای عمل شود که رضایت عموم مردم را به دنبال داشته باشد.

تجربه سالهای گذشته پلیس نشان می دهد فعالیتها و اقدامات سازمانهای کاشف در کاهش تقاضا و عرضه به شدت توانسته از آسیب ها و پیامدهای مصرف این مواد بکاهد.

اقدامات پلیسی در سه حوزه اطلاعاتی، عملیاتی و فرهنگی متمرکز شده که در این چرخه کار فرهنگی، اطلاع رسانی و آموزش همگانی با هدف فرهنگ سازی مناسب از مهمترین اقدامات پلیس ارزیابی می شود زیرا این اقدامات زمینه کاهش تقاضا را فراهم آورده، خانواده ها را نیز به موضوع هوشیار کرده است.

بنابراین پیشنهاد می شود، آسیب های اجتماعی - بهداشتی استفاده از این مواد از طریق رسانه های ارتباط جمعی به اطلاع عموم رسانده و با بهره گیری مناسب از رسانه ها نسبت به جلب مشارکت عمومی در زمینه مبارزه یا عرضه و مصرف این مواد اقدام شود.

همچنین از آسیب دیدگان سالهای قبل عکس و فیلم تهیه و به نمایش عموم گذاشته و حداکثر بهره گیری از نهادهای آموزشی کشور برای تبیین آسیب و پیامدها برای فرگیران مقاطع مختلف آموزشی صورت گیرد و نسبت به تهیه بروشورهای آموزشی مناسب اقدام شود.

برخوردهای قضایی و مجازاتهای اعمال شده اعلام و سازمانهای ذیربط چون شهرداری محل های را از پیش برای انجام مراسمات خاص تعیین و با نظارت بر صنوف از عرضه مواد محترقه به شدت جلوگیری شود.

به هر حال با توجه به خطرناک بودن مواد محترقه دست ساز صنوف فروشنده اکلیل و سرنج در ایام پایانی سال از فروش این مواد به افراد متفرقه و بویژه نوجوانان و جوانان خودداری کنند.