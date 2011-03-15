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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

طرح بسیج سلامت نوروزی در زنجان با اماکن متخلف برخورد می‌کند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه طرح بسیج سلامت نوروزی از 28 اسفند تا 15 فروردین توسط این دانشگاه به اجرا درخواهد آمد، گفت: در این راستا کلیه اماکن تهیه، توزیع و طبخ موادغذایی مورد نظارت و نمونه‌برداری از غذا، آب و کلرسنجی قرار خواهد گرفت و با اماکن متخلف برخورد خواهد شد.

سروری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در طرح بسیج سلامت نوروزی همچنین اماکنی نظیر آرایشگاه‌ها، مساجد، اقامتگاه‌ها، پارکها، سرویسهای بهداشتی عمومی داخل شهری و بین‌راهی، هتلها و مهمانسراها در خصوص بررسی بهداشت فردی، بهداشت ابزار کار، آب مصرفی، دفع صحیح زباله و فاضلاب، نظافت عمومی و استعمال دخانیات مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.
 
وی با بیان اینکه سال گذشته از 15 هزار اماکن مختلف در سطح استان بازدید به‌عمل آمد، بیان کرد: در پی این امر 178 واحد به دادگاه معرفی و 46 واحد متخلف تعطیل شد همچنین چهار تن مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد.
 
سروری زنجانی با بیان اینکه داروخانه‌های مشخصی در ایام نوروز ارائه خدمات خواهند داد، افزود: شهروندان می‌توانند اطلاعات مورد نیاز در خصوص داروخانه‌ها را بطور شبانه ‌روزی از طریق شماره تلفن 7- 4273635 پیگیری کنند.
 
کد مطلب 1274514

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