سروری زنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در طرح بسیج سلامت نوروزی همچنین اماکنی نظیر آرایشگاه‌ها، مساجد، اقامتگاه‌ها، پارکها، سرویسهای بهداشتی عمومی داخل شهری و بین‌راهی، هتلها و مهمانسراها در خصوص بررسی بهداشت فردی، بهداشت ابزار کار، آب مصرفی، دفع صحیح زباله و فاضلاب، نظافت عمومی و استعمال دخانیات مورد بازرسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه سال گذشته از 15 هزار اماکن مختلف در سطح استان بازدید به‌عمل آمد، بیان کرد: در پی این امر 178 واحد به دادگاه معرفی و 46 واحد متخلف تعطیل شد همچنین چهار تن مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد.

سروری زنجانی با بیان اینکه داروخانه‌های مشخصی در ایام نوروز ارائه خدمات خواهند داد، افزود: شهروندان می‌توانند اطلاعات مورد نیاز در خصوص داروخانه‌ها را بطور شبانه ‌روزی از طریق شماره تلفن 7- 4273635 پیگیری کنند.

