پسر بچه زنجانی بعد از شش سال به آغوش خانواده اش بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرپرست بهزیستی استان زنجان صبح سه شنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: پسربچه 14 ساله‌ای که توسط نیروی انتظامی به بهزیستی زنجان در حالی تحویل داده شده بود و هیچ نشانی از خانواده خود نداشت، پس از گذشت 6 سال با پیگیری مددکاران این سازمان در آستانه سال نو به آغوش خانواده برگشت.

عباسعلی خلدی افزود: این پسر بچه که دچار اختلال در گفتار بوده و به‌دلیل ضعف حافظه نتوانسته بود آدرسی از منزل خود به مددکاران بدهد، با پیگیری بهزیستی و همکاری ثبت احوال و نیروی انتظامی به خانواده خود تحویل داده شد.

وی ادامه ادا: این پسر در مرکز نگهداری کودکان بهزیستی نگهداری می‌شد که با تحقیق سازمان در رابطه با خانواده و اثبات رابطه خویشاوندی وی، 21 اسفند سال‌جاری با حضور خانواده در سازمان دیدار دوباره صورت گرفته و مراحل قانونی و ترخیص انجام شد.

سرپرست بهزیستی استان زنجان گفت: امن‌ترین و پر محبت‌ترین کانون برای زندگی فرزندان آغوش پر مهر خانواده و کانون گرم خانه است و سازمان بهزیستی تلاش می‌کند، با حمایت‌های مادی و معنوی و ارائه چرخه حمایتی این امکان را برای کودکان جامعه هدف این سازمان فراهم کند.

خلدی افزود: علاوه بر حمایت‌های تحصیلی، روانی، بهداشتی، مالی و معنوی بهزیستی تلاش می‌کند با یافتن خانواده فرزندان رها شده و یا مفقود شده، شرایط زندگی عادی را برای این گروه ایجاد کند.

وی افزود: این پسر بچه در تیرماه سال 84 برای خرید از منزل خارج شده و دیگر به خانه برنگشته بود. اطلاعات ما از خانواده این پسر بسیار اندک بود، ولی با تلاش همکاران توانستیم خانواده وی را که در شهرستان بجنورد ساکن بودند پیدا کنیم