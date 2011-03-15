14 اکیپ امداد و نجات در محورهای مواصلاتی زنجان مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید حسین عزیزی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: امسال جمعیت هلال احمر استان زنجان با استقرار 14 پست ثابت و سیار امداد و نجات نوروزی در محورهای مواصلاتی استان با همکاری نیروهای امدادی شامل روزانه 15 نفر پرسنل امدادی، 44 نفر امدادگر، 9 دستگاه آمبولانس مجهز به سیستم ارتباطی رادیوئی با تمام تجهیزات کامل امدادی، شش خودروی ویژه نجات (رها ساز) مجهز به ست هیدرولیک سنگین و نیمه سنگین مستقر در پست های امداد نوروزی و هفت دستگاه خودرو پیکاب و یک دستگاه خودروی ارزیابی سواری در استان زنجان و دو اکیپ در مرکز عملیات جمعیت هلال احمر استان جهت انجام ماموریت در آماده باش خواهد بود.

عزیزی گفت: اکیپ های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان در 14 نقطه استان شامل 9 اکیپ امداد و 9 اکیپ نجات به شرح زیر است:

ثابت - پست امداد و نجات در محور زنجان - تبریز کیلومتر 10 پلیس راه

ثابت - پست امداد و نجات در محور زنجان - تبریز کیلومتر 65 مجتمع رفاهی عدل (تیر پارک)

ثابت - پست امداد و نجات در محور زنجان - ابهر کیلومتر 10 عوارضی اتوبان

ثابت - پست امداد و نجات در محور زنجان - آزاد راه ابهر کیلومتر 5 مجتمع رفاهی غزال

ثابت - پست امداد و نجات در محور خدابنده - همدان کیلومتر 45 در منطقه بزینه رود

ثابت - پست امداد و نجات در محور زنجان ماهنشان کیلومتر 10 لولک آباد

ثابت - پست امداد و نجات در محور ایجرود – زنجان کیلومتر 5

موقت - پست امداد و نجات در محور زنجان - بیجار کیلومتر 10 پلیس راه

موقت - پست امداد و نجات در محور زنجان - طارم سرخه دیزج

وی افزود: چهار پست سیار در مرکز عملیات حوزه معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان مستقر خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان یادآور شد: خط 3000147 بصورت پیام کوتاه کلیه اطلاعات موقعیت استقرار و تلفن تماس پایگاههای امداد و نجات بین شهری سراسر کشور را در اختیار عموم هموطنان عزیز قرار می دهد.

عزیزی در خصوص طرح راهنمایی مسافرین نوروزی خاطر نشان کرد: حوزه معاونت جوانان جمعیت هلال احمر استان زنجان توانستند سال گذشته به بیش از48 هزار نفرمسافر خدمات راهنمایی ارائه کنند که پیش بینی می شود امسال بیشتر از آن تعداد باشد.

وی تعداد اکیپهای راهنمایان نوروزی امسال را 14پست راهنمای مسافرین در هر شهرستان دو چادر و با تعداد نفرات 408 نفر از جوانان و 18 نفر عوامل اجرائی با هدف کمک به انجام سفری ایمن با ارائه توصیه های و تاکیدات ایمنی و امدادی و کمک به تامین آسایش و آرامش مسافرین با اطلاع رسانی از مسیر و مقاصد سفر و همچنین ترویج فرهنگ نوعدوستی و مهرورزی در بین جوانان هلال احمر با توسعه مشارکت جوانان در این خدمات عام المنفعه و غنی سازی اوقات اعضاء در ایام تعطیلات نوروزی عنوان کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: همچنین در این طرح ها برنامه های فرهنگی در چادرهای راهنمایی مسافرین نوروزی شامل برگزاری قرآن بخوانید و جایزه بگیرید و برگزاری مسابقات فرهنگی و اهدای جوایز و برگزاری مسابقات نقاشی با اهدای جوایز و اهدای بسته های فرهنگی اجرا می شود و با برپایی ایستگاه صلواتی نسبت به توزیع آب معدنی 5/1 لیتری با پیامهای آموزشی برای مسافرین اقدام خواهد شد.

عزیزی یادآور شد: در کنار چادرهای راهنمایان مسافرین نوروزی چادرخیمه های نماز در شش نقطه استان زنجان نیز با امکانات کامل جهت ادای فریضه الهی نماز دایر است و هموطنان گرامی می توانند در هر وقت با مراجعه به خیمه ها نسبت به ادای نماز اول وقت اقدام نمایند، ضمنا دو چادر داوطلبان در مراکز تاریخی شهر زنجان (گنبد سلطانیه، خانه ذوالفقاری و امارات دارایی) مستقر خواهند شد.

وی افزایش آمادگی توان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جهت ارائه مطلوبترین و سریعترین عملیات پاسخگویی به در راه ماندگان و آسیب دیدگان ناشی از تصادفات جاده ای در ایام تعطیلات نوروزی و ایجاد اطمینان خاطر و تامین امنیت فکری برای مسافرین را از اهداف طرح امداد و نجات نوروزی عنوان کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان اظهار داشت: مسافرین در طول مسیرهای مسافرتی با روئیت نیروهای امدادی و معرفی هرچه بهتر خدمات بشر دوستانه و داوطلبانه و نمایش توان بالای خدمات امداد و نجات جمعیت هلال احمر آرامش خاطر پیدا می کنند که در سال گذشته نیز امدادگران توانستند با استقرار 12 پست ثابت و سیار به 71فقره تصادفات امداد رسانی کنند.