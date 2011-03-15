سپاهان در اندیشه صعود، استقلال در فکر جبران/ فوتبال تحت تاثیر سونامی

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک مهمترین اتفاق امروز قاره آسیا زلزله و سونامی ژاپن است که میلیونها انسان را در شرق دور بی خانمان کرده و هزاران نفر را در کام خود بلعیده است. با این حال فوتبال در قاره آسیا زنده است و به راه خود ادامه می دهد و اقصی نقاط قاره به غیر از کشور ژاپن از فردا سه شنبه درگیر دیدارهای هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا خواهند بود.

فردا تیم‌های ایرانی در اصفهان و ریاض به میدان می روند. سپاهان در فولادشهر اصفهان میزبان الجزیره امارات است و استقلال نیز به میهمانی النصر عربستان می رود.

سپاهان ایران - الجزیره امارات؛ تیم قلعه نویی به دنبال پیروزی خانگی

زردپوشان اصفهانی لیگ قهرمانان را رویایی آغاز کردند. شکست الهلال عربستان آنهم در ریاض کار هر تیمی نیست و آنچه سپاهان از عهده‌اش برآمد، نشان داد، قلعه نویی و تیمش در لیگ قهرمانان امسال حرف‌های زیادی برای گفتن دارند.

پیروزی شیرین در ریاض و نتایج درخشان در لیگ برتر نشان می دهد، سپاهان در اوج به سر می برد. این شاخصه تیمهای امیر قلعه نویی است که یک بازه زمانی را با پیروزی‌های پی در پی پشت می گذارند، مانند این روزها که تیمش همه را می برد، از نفت و شهرداری تبریز تا الهلال.

تیم سپاهان سه شنبه شب در ورزشگاه فولادشهر از صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر امارات پذیرایی خواهد کرد، تیمی که فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا را با تساوی خانگی مقابل الغرافه قطر آغاز کرد. الجزیره که طی سال‌های گذشته از بهترین‌های فوتبال امارات بوده است، در فصول 2010 و 2009 لیگ قهرمانان آسیا با استقلال همگروه بود اما در هر دو دوره از صعود به مرحله دوم رقابت‌ها بازماند.

این تیم در فصل جاری با هدایت آبل براگای برزیلی عملکرد خوبی در پیکارهای داخلی امارات داشته است اما بعید بنظر می رسد مقابل تیم سپاهان، مدعی جدی قهرمانی ایران راه به جایی ببرد. پیروزی در این بازی گامی بلند برای صعود به مرحله دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود، به همین خاطر او این فرصت را به راحتی از دست نخواهد داد.

النصر عربستان - استقلال ایران، آبی‌ها طلسم تساوی را می شکنند؟

استقلال گرفتار طلسم تساوی شده است. آخرین باری که این تیم برد، برمی گردد به هفته بیست و سوم لیگ برتر که مقابل نفت تهران به برتری 3 بریک رسید، از آن تاریخ تا به امروز آبی پوشان مقابل سپاهان اصفهان، السد قطر، مس کرمان و سایپای البرز با نتیجه تساوی متوقف شده‌اند.

با این تساوی‌ها استقلال شروعی نه چندان امیدوارکننده در لیگ قهرمانان آسیا داشت و در لیگ برتر سقوط کرد. استقلالی‌ها برای فراموش کردن روزهای مایوس کننده اخیر به پیروزی مقابل النصر عربستان می اندیشند، کار دشواری که تحقق آن در خانه میزبان عربستان تقریبا دشوار به نظر می رسد.

النصر که برای اولین بار در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کرده است، در جدول رده بندی لیگ برتر عربستان رتبه چهارم را در اختیار دارد و پنجشنبه هفته گذشته با شکست برابر الهلال عربستان از دور مسابقات جام حذفی باشگاه‌های این کشور کنار رفت. این تیم در هفته اول لیگ قهرمانان در تاشکند از پاختاکور ازبکستان یک امتیاز گرفت و بدون تردید سه شنبه شب با تمام توان از استقلال پذیرایی خواهد کرد.



- برنامه دیدارهای روز نخست از هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A:

* سپاهان ایران - الجزیره امارات، ساعت 19، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الغرافه قطر - الهلال عربستان، ساعت 19، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه

جدول رده بندی:

1- سپاهان ایران 3 امتیاز، 2- الغرافه قطر یک امتیاز، 3- الجزیره امارات یک امتیاز، 4- الهلال عربستان بدون امتیاز

گروه B:

النصر عربستان - استقلال ایران، ساعت 21، ورزشگاه ملک فهد ریاض

جدول رده بندی:

1- النصر عربستان یک امتیاز- تفاضل گل صفر، 2 گل زده، 2- پاختاکور ازبکستان یک امتیاز - تفاضل گل صفر، 2 گل‌زده، 3- السد قطر یک امتیاز - تفاضل گل صفر، یک گل زده، 4- استقلال ایران یک امتیاز - تفاضل گل صفر، یک گل زده

گروه E:

* ملبورن ویکتوری استرالیا - جیجویونایتد کره جنوبی، ساعت 12، ورزشگاه داکلاندز ملبورن

* تیانجین تدا چین - گامبااوزاکا ژاپن، ساعت 15، ورزشگاه تدا تیانجین

جدول رده بندی:

1- گامبااوزاکا ژاپن 3 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- تیانجین تدا چین 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- جیجویونایتد کره جنوبی بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

گروه F:

* ناگویا گرامپوس ایت ژاپن - العین امارات، ساعت 13:30، ورزشگاه میزاهو ناگویا - این بازی لغو شد

* اف سی سئول کره جنوبی - هانگ ژو گرین تاون چین، 14:30، ورزشگاه جام جهانی سئول

جدول رده بندی:

1- هانگ ژو گرین تاون چین 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 2- اف سی سئول 3 امتیاز - تفاضل گل 1+، 3- العین بدون امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- ناگویا گرامپوس ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 2-