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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۲

توصیه دستجردی به مردم:

روش زندگی سالم در نوروز فراموش نشود

روش زندگی سالم در نوروز فراموش نشود

وزیر بهداشت در آستانه فرا رسیدن سال نو، مردم را به رعایت توصیه‌های نوروزی دعوت کرد و گفت: دید و بازدیدها نباید موجب دوری مردم از اتخاذ روش زندگی سالم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی خواستار توجه مردم به رعایت نکات ایمنی هنگام سفر، استفاده از مواد غذایی خانگی، خوردن آب و دوغ به جای نوشابه‌های گازدار و استفاده از داروهای ایرانی به جای داروهای خارجی قاچاق و تقلبی هنگام بیماری شد.

وی افزود: در این ایام مردم بیشتر در سفر هستند بنابراین اگر ناچار شدند به جای غذای طبخ شده در منزل از غذای بیرون استفاده کنند، آن غذا فست فود و سوسیس و کالباس و از این نوع غذاها نباشد.
 
وزیر بهداشت گفت: نوشابه‌ها، گازنیترات، مواد قندی، مواد افزودنی و نگهدارنده دارند و برای سلامتی مضر هستند و بهتر است به جای آنها از آب، دوغ یا نوشیدنیهای گیاهی طبیعی استفاده شود.
 
وی دید و بازدیدهای ایام نوروز را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: این دید و بازدیدها نباید موجب دوری مردم از اتخاذ روش زندگی سالم شود. در زندگی سالم هر فرد باید روزانه 20 دقیقه پیاده‌روی کند یا اگر نتوانست حداقل 3 تا 4 روز در هفته روزی نیم ساعت پیاده‌روی را فراموش نکند.
 
وزیر بهداشت در ادامه گفت: اگر هر فردی روزی سه گرم معادل یک سوم قاشق چای خوری از مصرف نمک خود کم کند فشارخون افراد جامعه 50 درصد و سکته‌های مغزی 30 درصد کاهش می‌یابد.
 
وی با توصیه مردم به عدم استفاده از غذاهای کنار خیابانی و رعایت نکات ایمنی هنگام رانندگی، بیان داشت: استفاده از کمربند ایمنی، عدم سبقت و سرعت غیرمجاز، استفاده نکردن از تلفن همراه هنگام رانندگی و سایر نکات ایمنی آمار تصادفات و جراحتها را کاهش می‌دهد که امیدواریم مردم آگاه ما با رعایت این نکات عید خود و خانواده‌شان را به عزا تبدیل نکنند.
کد مطلب 1274520

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