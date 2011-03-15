مصدومیت خلعتبری و حضور خیری/ جاسوسان الشباب با دست خالی برگشتند!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، تمرین شب گذشته تیم فوتبال ذوب آهن از ساعت 18: 30 و به مدت 90 دقیقه در محل اختصاصی تمرین الشباب برگزار شد که نشاط و انگیزه بالای بازیکنان ذوب آهن در این تمرین مشهود بود.

در ابتدا شاگردان ابراهیم زاده با انجام حرکات کششی بدن‌های خود را گرم کردند که در این تمرین محمدرضا خلعتبری دچار مصدومیت شد اما این مصدومیت جدی نبود و با مداوایی کوتاه بلافاصله در ادامه تمرینات شرکت کرد.

انجام تمرینات تاکتیکی مختلف بخش دوم تمرین بود که 30 دقیقه طول کشید و سپس بازیکنان در دو گروه حرکات سرعتی را انجام دادند. شاهین خیری هم که درتر از سایر بازیکنان به عربستان آمده بود برای نخستین مرتبه در تمرین ذوب آهن حضور یافت.

تمرین آخر هم یک بازی درون تیمی بود که ابراهیم زاده بارها این تمرین را قطع و نکات مدنظرش را به بازیکنان این تیم اعلام می‌کرد. در این تمرین حسین ماهینی هم دچار مصدومیت شد ولی با اقدامات پزشکی دوباره به جریان تمرین بازگشت.

اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن هم در این تمرین حضور داشت و عملکرد بازیکنان را زیر نظر گرفته بود. ضمن اینکه سرمای هوا باعث شده بود تعدادی از بازیکنان با کلاه و هد بند بازی کنند. فرشید طالبی هم که هد بند نداشت، برای گرم نگه داشتن پیشانی اش، باند به دور سرش بست!

در جریان این تمرین عوامل باشگاه الشباب سعی داشتند به هر طریقی ار وضعیت نفراتی همچون خلعتبری، قاضی، کاسترو و... اطلاعاتی بدست آورند که خبرنگاران ایرانی هم به آنها هیچ توضیحی در این خصوص نداده تا مجبور شوند با ناراحتی تمرین را ترک کنند.