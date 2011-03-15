شیعه ستیزی عربی- غربی در بحرین با چاشنی ایران هراسی

پیش از سفر گیتس به منامه، جلسات استماع زیادی در کنگره آمریکا با حضور دولتمردان برجسته این کشور برگزار شد و موضوع مشترک همه این جلسات اوضاع بحرین و استراتژی واشنگتن در قبال آن بود و اعضای کنگره در مورد امکان نفوذ انقلاب ایران در کشورهای عربی نگران بودند.

روزنامه دیلی تلگراف از تماسی میان پادشاه عربستان با همتای بحرینی وی خبر داد که در این تماس ملک عبدالله به "عیسی بن حمد آل خلیفه" گفته بود اگر نمی توانید شعیان کشور خود را ساکت کنید ما می توانیم این کار را انجام بدهیم.

دولتمردان آمریکا از جمله "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه و "رابرت گیتس" وزیر دفاع آن به صراحت اعلام می کردند که سندی مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی از جمله بحرین وجود ندارد.

حفظ نظام با چاشنی ایران هراسی

اما نکته ای که نباید آن را نادیده گرفت این است که مقامات آمریکایی هر چند اعلام می کردند که سندی برای اثبات دخالت ایران در خیزش مردم کشورهای عربی وجود ندارد اما اگر حاکمان این کشور نتوانند اعتراضات مردمی را کنترل کنند بدون شک ایران می تواند در روند آتی کشورشان نقش ایفا کند.

این که چرا آمریکا به کشورهای عربی بویژه بحرین هشدار داده که اگر نتواند اعتراضات مردمی را کاهش دهد نقش ایران در این کشور عربی افزایش خواهد یافت و این موضوع مشکلات زیادی را برای آمریکا بوجود خواهد آورد خود نیز جای سوال دارد.

علاوه بر آن چندی پیش روزنامه دیلی تلگراف از تماسی میان پادشاه عربستان با همتای بحرینی وی خبر داد که در این تماس ملک عبدالله به "عیسی بن حمد آل خلیفه" گفته بود اگر نمی توانید شعیان کشور خود را ساکت کنید ما می توانیم این کار را انجام بدهیم.

و از همین رو بود که روز یکشنبه خبر اعزام نظامیان عربستانی به بحرین منتشر شد و پس از آن وزیر خارجه این کشور با قرار دادن پیامی در شبکه اجتماعی تویتر اعلام کرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با اعزام نیرو به بحرین موافقت کرده اند.

با این توضیح این پرسش شکل می گیرد که چرا کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و حامیان غربی آنها بویژه آمریکا برای سرکوب قیام مردم بحرین هم قسم شده اند؟

در صورت سقوط خاندان آل خلیفه و با توجه به حضور شیعیان در بحرین، در حکومت آتی این کشور بدون شک شیعیان حضوری پررنگ تر خواهند داشت و آمریکا نگران آن است که قدرت گرفتن شیعیان در بحرین عاملی باشد برای پایان یافتن حضور نظامی این کشور در خلیج فارس.

یکی از دلایلی که بسیار روشن است وجود پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین است، ایران و بحرین از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند و با توجه به آنکه بیش از یک پنجم از انرژی مورد نیاز جهان از این منطقه مهم به دست می آید حضور آمریکا در بحرین معنا پیدا می کند و خوب اگر خیزش مردم این کشور منجر به سقوط خاندان آل خلیفه شود وضعیت آمریکا در این کشور به چه صورتی درمی آید؟

بحرین کشوری است که بیش از 70 درصد از مردم آن را شیعیان تشکیل می دهند اما با این وجود اقلیت سنی بر آن حاکم هستند و در طی سالیان گذشته این اکثریت به شدت از سوی اقلیت در فشار بوده و اجازه هیچ گونه عرض اندامی به آنها داده نمی شد.

با این اوصاف در صورت سقوط خاندان آل خلیفه و با توجه به حضور شیعیان در بحرین، در حکومت آتی این کشور بدون شک شیعیان حضوری پررنگ تر خواهند داشت و آمریکا نگران آن است که قدرت گرفتن شیعیان در بحرین عاملی باشد برای پایان یافتن حضور نظامی این کشور در خلیج فارس.

علاوه بر آمریکا دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله عربستان نیز با شیعیان دشمنی دیرینه دارند و وضعیت شیعیان در این کشور و نحوه برخورد نیروهای امنیتی عربستان با زائران شیعه خانه خدا به خوبی گویای این مطلب است.

با در نظر گرفتن نقش اسلام در خیزش مردم کشورهای عربی و اشاره به جای "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه مبنی بر اینکه نزدیکی بیش از حد حاکمان عربی به آمریکا و رژیم صهیونیستی یکی از دلایل اصلی نارضایتی مردم از آنها بوده ، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نگران آن هستند که با به نتیجه رسیدن اعتراضات مردمی در بحرین مردم کشور آنها نیز انگیزه بیشتری برای ادامه اعتراضات خود بدست بیاورند و در این راه پرداختن به موضوع ایران هراسی می تواند رهبران کشورهای عربی را با هم متحد کند.

قدرت گرفتن روز افزون ایران در منطقه و پشت سر گذاشتن موانع متعدد داخلی و خارجی توسط مردم ایران و رسیدن به قله های ترقی، کشورهای عرب منطقه و حامیان غربی آنها را نگران این نکته کرده که در صورت قدرت گرفتن شیعیان در کشورهای عربی، خواست و نگرش سیاسی مردم آنها رنگ و بوی اسلامی که شباهت به خواست مردم ایران دارد پیدا کند از همین رو در تلاش هستند تا به هر نحو ممکن با تحرکات شیعیان برخورد کنند.

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عبدالحمید بیاتی