اعزام نیرو توسط کشورهای منطقه به بحرین به ضرر کاخ های شیشه ای است

به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی امروز سه شنبه با تسلیت سالروز شهادت حضرت معصومه به همه مسلمانان و علمای عظام و نمایندگان و مردم شریف قم، به تحولات اخیر منطقه اشاره کرد و گفت: در تحولات منطقه ای با سفر وزیر دفاع آمریکا به بحرین و مواضع چند پهلوی کشورهای اروپایی رفتار واقعی آمریکا و غرب علنی شد.

وی افزود: امریکا تا دو هفته پیش در پناه ژست های فریبنده با استفاده از فضای غیر واقعی طرفداری از دموکراسی توسط برخی از رسانه ها اقدامات غیر واقعی خود را تبلیغ می کرد. اما اکنون در سخنان وزیر دفاع آمریکا اوج نگرانی های وی از انقلاب های منطقه ای را می توان مشاهده کرد.

رئیس قوه مقننه افزود: وزیر امور خارجه آمریکا زمان را به ضرر آمریکا خواند و اضطراب خویش را از انقلاب اسلامی علنی گرداند و متعاقب آن برخی کشورهای خلیج فارس اعلام کردند با اعزام نیرو به بحرین به حمایت از ساختار حاکمان کنونی می پردازند.

لاریجانی تصریح کرد: بنابراین خیلی روشن است که این اقدام تجاوزکارانه به حمایت آمریکا و در سفر وزیر دفاع شکل گرفته است و ملت های منطقه حق دارند که اعلام کنند از این ساعت مسئولیت هر گونه خشونت و کشتار به عهده آمریکا خواهد بود.

نماینده قم در مجلس گفت: با هدایت و حمایت آمریکا برخی کشورهای منطقه مزدوری دستورات را انجام می دهند لذا باید این کشورها خود را آماده حمل عکس العمل ملت های منطقه نمایند که در چنین شرایط حساسی به حقوق اولیه ملت بحرین خیانت نمودند.

لاریجانی با بیان اینکه نگرانی و دستپاچگی آمریکا قابل درک است به ویژه اینکه پایگاه وسیع نیروی دریایی در بحرین ایجاد کرده است، اظهار داشت: اما اعزام نیرو توسط برخی کشورهای منطقه ممکن است به دلیل تقلیل نگرانی مربوط به سلطه خود باشد.

وی ادامه داد: اما کشورهای منطقه با اعزام نیرو پس مانور عملیات سیاسی آمریکا عملا خود را در مقابل خشم جوشان مردم بحرین قرار دادند و قطعا در آینده به ضرر کاخ های شیشه ای آنان تمام خواهد شد.

لاریجانی همچنین با اشاره به اتفاقات لیبی گفت: کشتار وحشیانه در لیبی قابل تفسیر است چرا که رژیم لیبی می خواهد با بمباران وسیع، نیروهای انقلابی را سرکوب نماید.

وی گفت: به نظر می رسد استراتژی آمریکا و غرب در لیبی برخوردی ماجراجویانه با انقلابیون است که به دست دیکتاتور لیبی انجام می شود. درست مثل آن زمانی که پس از انتفاضه عراق با حمایت آمریکا از صدام انجام شد تا صدها هزار عراقی را شهید نماید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: سناریوی آمریکا و غرب همواره با نوعی تقسیم نقش همراه بوده که با مواضع اعلامی از دموکراسی حمایت می کنند اما با تعهدات پوچ دیپلماتیک اجازه کشتار به حاکمین می دهند و در برخی مواقع امکانات به رژیم دیکتاتور می رسانند.

نماینده قم در مجلس افزود: آمریکا و غرب پس از یک فاصله زمانی پریشان سازی سیاسی راهی جز آشکار سازی حمایت از دیکتاتورها و دستور شلیک وحشیانه به سوی مردم نداشته اند لذا در صحنه خشونت های یمن، بحرین و لیبی دندانهای وحشی آمریکا مشاهده می شود و سلاطین منطقه که در معرض انقلاب های مردمی قرار دارند باید توجه داشته باشند که با این اقدامات عملا خود را در معرض سوء استفاده نامشروع آمریکا قرار داده اند تا نظیر پروژه حمایت آمریکا از صدام پس از استفاده از آنان آمریکا آنها را در مسلخ اهداف بعدی خود ذبح کند.

لاریجانی گفت: مجلس شورای اسلامی به کشورهای منطقه هشدار می دهد که تصور نکنند مداخله نظامی آنها به دستور آمریکا بی هزینه خواهد بود.

وی همچنین هشدار داد با دست خود انگیزه خروش مردم ستم دیده را بیشتر نکنند و آمریکا نیز محاسبه بیشتری انجام دهد که سنگینی ماجراجویانه آنان در منطقه به حدی شده است که ممکن است نفرت ملت ها و آتش عمل آنان تحریک شود.

در پایان نطق لاریجانی فریادهای مرگ بر آمریکا توسط نمایندگان در صحن علنی مجلس طنین انداز شد.