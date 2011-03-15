به گزارش خبرنگار مهر، کمانداران امسال را با برگزاری رقابت‌های لیگ معوقه خود آغاز کردند و سال را با همین دیدارها به پایان می رسانند. فدراسیون تیراندازی باکمان هرچند فدراسیونی نوپا در میان فدراسیون های ورزشی کشورمان است اما توانسته در مدت 7 سال فعالیت خود دستاوردهای خوبی داشته باشد که مطمئنا هر فعالیت و روند حرکتی مخالفان و موافقات بیشماری دارد و کمانداران نیز از این مسئله مستثنی نیستند.

کریم صفایی که سال متزلزلی را از لحاظ مدیریت سپری کرده است، امسال به جای دفاع از عملکرد خود و فدراسیونش در مسند یک منتقد به وضعیت فوتبال کشورمان انتقاد کرد و از عملکرد مصطفی آجرلو در باشگاه استیل آذین دفاع کرد! شاید یکی از ضربه های وارد شده به این رشته به خاطر انتقادهای تند و آتشین صفایی به فوتبال باشد، انتقادهای صفایی تا حدی پیش رفت که نمایندگان مجلس در واکنش به صحبت‌های وی از عملکرد نظارتی خود دفاع کرده و از صفایی خواستند تا به مسائل مربوط به فدراسیون خود بپردازد.

نقد رئیس فدراسیون تیروکمان حتی به ورزشکاران و کادر اجرایی فدراسیون نیز کشیده شد. در حالیکه شنیده می شد جدایی نجمه آبتین و حجت الله واعظی اولین کمانداران المپیکی این رشته به دلیل اختلاف نظر با مربیان و رئیس فدراسیون است، در همان روزهای ابتدایی سال با تشکیل کمیته انضباطی و محکومیت واعظی شائبه های زیادی ایجاد کرد.

درگیری صفایی با حجت الله واعظی تا آنجایی پیش رفت که این کماندار بسیاری از مشکلات و مسائل داخلی فدراسیون را به رسانه ها انتقال داد. البته امسال سال جدایی و بازگشت برخی از اهالی این رشته هم به فدراسیون بود به طوریکه صادقی دبیر فدراسیون با رفتن به مرخصی دیگر به این فدراسیون بازنگشت و مهدی صفایی رئیس کمیته کمانگیری روی اسب از این مجموعه به طور کامل جدا و حتی دست به تخریب فدراسیون نیز زد.

اما امسال سال بازگشت قدیمی‌های این رشته هم بود. رضا زمانی نژاد و سکینه قاسم پور شاخص ترین ورزشکارانی بودند که ضمن بازگشت به تیم ملی در مسندهای مدیریتی تیم‌های ملی یا بخش آموزشی فدراسیون مشغول به کار شدند.

نگاهی به رقابت‌های برون مرزی تیراندازی باکمان در سال جاری:

* جام جهانی کرواسی(اردیبهشت ماه)

* جام جهانی ترکیه با کسب مقام نایب قهرمانی تیم کامپوند زنان(خردادماه)

* بازیهای المپیک نوجوانان با حضور اولین نماینده زن ایران(سنگاپور- مردادماه)

* جام جهانی چین با کسب دو مدال نقره برای تیم کامپوند (مردادماه)

* مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی دانشجویان جهان با کسب یک مدال طلا و دو نقره(چین- شهریورماه)

* بازیهای آسیایی گوانگجو بدون مدال و عنوان (آبان ماه)

شاید فدراسیون تیروکمان امسال، سال موفقی را در کمان ریکرو سپری نکرده باشد اما کمانداران کامپوند کشورمان موفقیت‌های بیشماری را بدست آوردند. کامپوندی‌ها امسال در مسابقات جهانی کرواسی، ترکیه، چین و مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان درخشش خوبی داشتند و عملکرد مثبتی را از خود به نمایش گذاشتند.

هرچند کمانداران ایران در سال جاری صاحب اولین های زیادی شدند اما شکست سنگین این تیم برابر تیم نپال در بازیهای آسیایی گوانگجو و به دنبال آن استعفای رئیس فدراسیون باعث شد تا تمام نگاه ها به این رشته معطوف شود. نگاه هایی که شاید اگر صفایی دست به چنین کاری نمی زد کمتر به آن توجه می شد.

صفایی که پیش از این رقابت‌ها در محفلی خبری پیش بینی کسب یک مدال را در بخش تیمی برای تیم ریکرو مردان ایران کرده بود، با استعفای خود بر تصمیم مسئولین پیش دستی کرد تا بدین وسیله اگر هم روسای سازمان تربیت بدنی درصدد اجرای تصمیماتی در این فدراسیون بودند از تصمیم خود عقب نشینی کرده و تجدید نظر کنند.

موفق‌ترین سفر برون مرزی کمانداران در مسابقات قهرمانی دانشجویان جهان رقم خورد. تیم ملی در اولین تجربه جهانی خود در این رشته موفق به کسب یک مدال طلا و دو نقره شد و تمام نگاه ها را به خود معطوف کرد تا زمینه سفر این تیم به بازیهای المپیک دانشجویان جهان در شنژن چین فرهام شود.

زوج مربیان کره ای تیم ملی امسال سال پر استرسی را پشت سرگذاشتند. عملکرد نامطلوب تیراندازان در بازیهای آسیایی و حتی نتایج مسابقات قهرمانی جهان، آنها را تا مرز برکناری پیش برد.

تفکر استعدادیابی از نونهالی و نوجوانی مربیان کره ای باعث شد تا ایده راه اندازی مدارس آرش و آذر بالاخره به فعل تبدیل شود. این مدارس تخصصی که در مقطع راهنمایی دانش آموزش پذیرش کرده اند مستعدین این رشته را در بخش تحصیل و ورزش تحت پوشش قرار خواهند داد. نخستین مدرسه این رشته در نزدیک کمپ تیم ملی در آزادی فعال شده اما در آینده ای نزدیک در شهرهای مختلف گسترش می یاد. در کنار آن انجمن تیروکمان مدارس نیز راه اندازی شد تا این دو مسئله به نوعی راه را برای آینده روشن تر رشته تیروکمان هموارتر کند.

از ناموفق ها که بگذریم، امسال سال موفقیت داوران این رشته بود. از همان روزهای نخستین سال داورانی چون حسین نصیرنژاد راهی مسابقات جهانی شدند و این عملکرد مثبت به بازیهای آسیایی هم رسید تا آنجایی که شاهد حضور چندین داور زن و مرد کشورمان در این رقابت‌ها بودیم.

کمانداران در حالی سال 89 را به پایان می برند که باز هم رقابتهای مرحله اول جایزه بزرگ تیروکمان در تایلند آغاز گر دوران نحسی این رشته شده است. در حالیکه قرار بود هفته اول اسفندماه تیم تیروکمان تهران به عنوان نماینده کشورمان راهی این رقابت‌ها شود به دلیل مشکلات مالی این سفر لغو شد تا تراژدی لغو سفرهای این تیم باز هم آغاز شود.

هرچند تیروکمان ایران این روزها آرام است اما برای دومین سال متوالی در مشکلات مالی غوطه می خورد. مشکلاتی که ادامه آن می تواند کمر این رشته را بشکند و روند صعودی آن را به روند نزولی تبدیل کند.