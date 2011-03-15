سیستم شهرسازی شهرداری اصفهان کامل مکانیزه نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، مصطفی بهبهانی به پیگیریهای این شورا برای تحقق این مهم در چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: متاسفانه علیرغم این پیگیریها، هنوز قانون‌گرایی و شفاف‌سازی در مباحث شهرسازی به مرحله مورد انتظار نرسیده است.

وی لزوم قانون‌گرایی و شفاف‌سازی در مباحث شهرسازی را در راستای تکریم ارباب رجوع و رضایت‌مندی شهروندان مورد تاکید قرار داد و افزود: به دلیل اشتباهات گذشته و عدم رعایت ضوابط شهرسازی، خسارتهای زیادی متوجه شهرداری شده که باید از تکرار آنها جلوگیری کنیم.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان بر افزایش توان مدیریت حقوقی شهرداری برای دفاع از حق و حقوق این نهاد تاکید کرد و گفت: برای کاهش اشتباهات دعاوی و خسارات و تکریم ارباب رجوع، آموزش مسئولان و پرسنل شهرداری و آشنایی آنان با مباحث قانونی و حقوقی ضروری است.

بهبهانی لزوم رعایت ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص درآمدهای شهرداری و دریافتیهای از مردم را مورد تاکید قرار داد و افزود: در صورت مکانیزه شده سیستم شهرسازی، این مسائل رفع خواهد شد.

وی با انتقاد از عدم مکانیزه شدن کامل سیستم شهرسازی در شهرداری اصفهان گفت: علیرغم پیگیری شورای اسلامی شهر و اعلام آمادگی سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری، هنوز این امر محقق نشده است.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب اصفهان در بحث مدیریت بحران به عنوان جانشین تهران اشاره و بر اتخاذ تمهیدات ویژه‌ای برای این مسئولیت سنگین تاکید کرد و افزود: متاسفانه برای آمادگی این اسـتان جهت خدمات رسانی به مردم در شرایط بحرانی و بحث جانشینی اصفهان در مدیریت بحران در حد ضرورت برنامه‌ریزی و پیگیری نشده است.

وی به هشدار کارشناسان برای وقوع زلزله در تهران اشاره کرد و ورود کارشناسانه شهرداری اصفهان در مدیریت بحران را ضروری دانست و گفت: بر اساس نظر کارشناسان، وقوع زلزله در تهران جدی است و اصفهان به عنوان جانشین تهران در مدیریت بحران باید مسائل را با جدیت پیگیری کند.

وی در ادامه از تغییر کاربریهای خلاف در سطح شهر اصفهان خبر داد و تصریح کرد: بی‌توجهی به این امر به ویژه در مناطقی که امکان امدادرسانی توسط آتش‌نشانی وجود ندارد، در مواقع حوادث طبیعی حوادث ناگواری به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان تبدیل واحدهای مسکونی به واحدهای تجاری و انبار تجاری در مرکز و مناطق مسکونی را کاری بسیار خطرناک توصیف کرد و از شهرداری خواست برای جلوگیری از این‌گونه خلاف‌ها و رعایت مباحث استانداردسازی ساختمان به صورت جدی‌تر وارد شود.

وی به فروش اوراق مشارکت برای پروژه احیای میدان امام علی (ع) و نوسازی محله همت‌آباد اشاره کرد و افزود: تعریف و تصویب راهبرد مشخص برای مدیریت هزینه این اوراق توسط شورای اسلامی شهر ضروری است.

بهبهانی اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش حجم تجاری‌سازی در محدوده میدان امام علی (ع) را ضروری دانست و گفت: احداث واحدهای تجاری زیاد هم از لحاظ درآمدی و هم موقعیتی و مباحث شهری به یقین به ضرر این منطقه خواهد بود.

وی رعایت مقررات ملی ساختمان توسط شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه را مورد تاکید قرار داد و افزود: رعایت این مقررات و کنترل و نظارت آن به عهده شهرداری گذاشته شده و در صورت عدم رعایت آنها طبق قانون تخلف محسوب می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر اصفهان از تصویب قانون مبحث نوزدهم ساختمان در این شورا خبر داد و اضافه کرد: این قانون با هدف صرفه‌جویی در انرژی حدود سه سال قبل به تصویب رسیده و مسئولان شهرداری نباید برای کسانی که این قانون را رعایت نکرده‌اند پایان کار صادر کند.

وی وجود شناسنامه فنی ملکی برای ساختمانها را ضروری دانست و افزود: نباید پایان کار برای ساختمانهای فاقد این شناسنامه صادر شود چراکه این موضوع به صراحت در قانون تاکید شده است.