آمادگی آذربایجان شرقی برای نوروز 90/ تخفیف 50 درصدی هتلهای استان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: میراث فرهنگی آذربایجان شرقی به عنوان دبیر ستاد تسهیلات سفر نوروزی استان آماده است خدمات مورد نیاز مسافران نوروزی را به بهترین شکل ممکن ارائه کند و در این راستا از30 اکیپ نظارتی برای بازدید از تاسیسات گردشگری بهره می گیرد.

وی با بیان اینکه 60 بازرس در این اکیپ ها بر نحوه خدمات رسانی تاسیسات گردشگری آذربایجان شرقی نظارت دارند، اظهار داشت: از آغاز اجرای طرح تا کنون 21 غذاخوری جاده ای، رستوران بین راهی و مهمانپذیر در این استان پلمپ و پرونده آن ها به مقام قضایی معرفی شده است.

ارائه تخفیف 50 درصدی در هتل های آذربایجان شرقی

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با اشاره به تفاهم صورت گرفته با جامعه هتلداران این استان، اعلام کرد: هتل های آذربایجان شرقی در ایام تعطیلات نوروز به تمام مسافران 20 تا 50 درصد تخفیف ارائه خواهند کرد.

وی گفت: در 10 هزارکلاس مدارس آذربایجان شرقی نیز امکان استفاده گردشگران مهیا شده است ضمن اینکه 200 نفر راهنمای گردشگری در چادرهای اطلاع رسانی به مسافران خدمات رسانی خواهند کرد.

محمدی اضافه کرد: در نوروز 90 اتوبوس های "تبریز گردی" دایر است و نمایشگاه های مختلف صنایع دستی و سوغاتی نیز در تمام شهرستان ها و تبریز فعالیت خواهند داشت.

وی گفت: شماره تلفن 5546040 با کد تبریز به صورت شبانه روزی آماده دریافت انتقادها، پیشنهادات و دیدگاه های مردم و مسافران نورزی است.

هتلهای آذربایجان شرقی تا خرداد90 استاندارد می شوند

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با تاکید بر استاندارد سازی هتل ها، اعلام کرد: هتل های این استان تا خرداد سال آینده استانداردسازی خواهند شد.

وی گفت: محور استانداردسازی هتل های آذربایجان شرقی بر پایه توانمندسازی پرسنل هتل ها استوار است و به همین منظور کادر هتل ها تحت آموزش های تخصصی قرار می گیرند.

محمدی، با بیان اینکه سال 89 سال کامیابی برای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی بوده است، افزود: در عین حال عقب ماندگی هایی این حوزه را آزار می داد که تلاش برای رفع آن ها در دستور کار مدیریت مجموعه بوده است.

ثبت جهانی بازار تبریز مهمترین رویداد سال 89 بود

وی از ثبت بازار تبریز در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو به عنوان مهمترین رویداد سال جاری یاد و خاطرنشان کرد: از این پس هر بازاری به ثبت یونسکو برسد به عنوان زیرمجموعه این بازار که بزرگ ترین بنای آجری مسقف بهم پیوسته دنیاست، ثبت خواهد شد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی شناسایی آثار تاریخی را یکی دیگر از موفقیت های این سازمان دانست و اظهار داشت: اکنون می توان ادعا کرد که تقریباً هیچ اثر تاریخی برجسته در آذربایجان شرقی که شناسایی و ثبت نشده باشد، وجود ندارد.

وی شمار آثار ثبت ملی آذربایجان شرقی را هزار و 800 اثر اعلام و خاطرنشان کرد: بیش از هزار اثر از این تعداد طی سه سال گذشته به ثبت ملی رسیده است.

محمدی همچنین اعلام کرد: هم اکنون 98 پروژه مرمتی در سطح استان به پیمان داده شده و به تنهایی 120 پروژه دیگر در قالب یک طرح واحد در بازار تبریز در حال اجراست.

هیچ اثری در خداآفرین زیرآب نرفته است

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در عملیات مربوط به آبگیری سد عظیم خداآفرین از توایع شهرستان کلیبر هیچ اثر تاریخی به زیر آب نرفته است، افزود: هئیت های مختلف کاوش در این پروژه فعالیت می کردند که موفق شدند شناسایی های لازم را به خوبی انجام داده و آثار واجد شرایط حفظ را برای نگهداری از محوطه سد یادشده خارج کنند.

محمدی از نمایش آثار بدست آمده از این سایت مهم تمدنی در نوروز 90 برای شهروندان و مسافران نوروزی خبر داد و گفت: این آثار در ایام نوروز در طبقه زیرزمین موزه بزرگ آذربایجان در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، موزه خداآفرین نیز برای نمایش این آثار و دیگر آثار شناسایی شده منطقه در سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

1200هنرمند صنایع دستی بیمه شدند

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی همچنین با تشریح عملکرد سازمان متبوع خود در حوزه صنایع دستی از اجرای طرح بیمه کردن هنرمندان صنایع دستی به عنوان افختار بزرگی برای دولت نهم و دهم یاد کرد و اظهار داشت: از آغاز اجرای این طرح تا کنون هزار و 200 هنرمند صنایع دستی آذربایجان شرقی از مزایای بیمه تامین اجتماعی برخوردار شده اند.

وی یادآور شد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی موفق شد طی سال جاری مهر اصالت یونسکو را برای ورنی کلیبر اخذ کند که حرکت مهمی ارزیابی می شود.

محمدی ادامه داد: طی 11 ماه گذشته دو هزار و 730 هنرجوی صنایع دستی در آذربایجان شرقی کارت مهارت گرفته و هزار و 200 نفر دیگر کارت شناسایی گرفته و یا کارت خود را تمدید کرده اند.

وی اضافه کرد: در همین مدت 60 پروانه تولید صنایع دستی برای متقاضیان در آذربایجان شرقی صادر شده و مهلت 60 پروانه دیگر تمدید شده است.

محمدی از اعطای پنج میلیارد ریال تسهیلات اشتغال زایی از محل اعتبارات صندوق مهر امام رضا(ع)، بنگاه های زودبازه و اعتبارات ملی به هنرمندان صنایع دستی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: به زودی کنسرسیوم صنایع دستی آذربایجان شرقی تاسیس و گروه های هنری صنعت دستی نیز در این استان تشکیل خواهد شد.

سرمایه گذاری4000میلیارد ریالی در زیرساخت های گردشگری آذربایجان شرقی

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی با تبیین فعالیت های حوزه گردشگری، تصریح کرد: چهارهزار و 200 میلیارد ریال سرمایه گذاری در قالب 47 پروژه زیرساختی صورت گرفته که کلنگ تعدادی از آن ها به زمین زده شده است.

وی از سال 90 به عنوان سال افتتاح طرح های مربوط به مناطق نمونه گردشگری آذربایجان شرقی نام برد و گفت: کار ساخت 48 کمپ گردشگری نیز در این استان شروع شده که 18 کمپ از این تعداد افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.