به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جلالی، سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان و کاندیدای سرمربیگری تیم فوتبال امید ایران، هدف از این کار را آگاهی مردم فوتبال دوست ایران از زوایای مختلف مذاکره وی با فدراسیون فوتبال اعلام کرده است.

در متن نامه مجید جلالی برای رئیس فدراسیون فوتبال ایران که بر روی سایت شخصی او قرار گرفته آمده است: ضمن تشکر و قدردانی از حسن نیت حضرتعالی و پیرو مذاکرات حضوری مورخه 9/12/89 در محل فدراسیون فوتبال پیرامون مسئولیت تیم فوتبال امید ایران، به استحضار می‌رسانم از آنجایی که می‌دانیم فوتبال ما بیش از 34 سال از حضور در المپیک محروم بوده است و در تمام این سال‌ها مشکلات و موانع بر سر راه این تیم اغلب مشابه بوده و برنامه‌های معمول جهت رفع مشکلات و برداشتن موانع کافی نبوده است، لذا به نظر می رسد در صورتی که اراده‌ای قوی جهت راهیابی تیم ایران به المپیک وجود داشته باشد، باید برنامه‌ای ویژه و متفاوت با آنچه که در این چند سال بوده طراحی شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نقطه نظرات و درخواست‌هایش صرفا جهت بالا بردن ضریب موفقیت تیم امید بوده، در هفت بند این درخواست‌ها را مطرح کرده است.

1 - اتمام مسابقات لیگ و جام حذفی تا پایان اردیبهشت 90

همانطور که مشخص است، تیم امید ایران می بایست در تاریخ 29/3/90 در یک بازی پلی‌آف شرکت کند که حریف ایران هنوز مشخص نیست. از آنجایی که مسابقات لیگ برتر روز 30 اردیبهشت و جام حذفی روز 11 خرداد 90 به اتمام می‌رسد، بنابراین باید طوری برنامه‌ریزی شود که جام حذفی هم در پایان اردیبهشت به اتمام برسد تا بازیکنان بتوانند بدون مشکل خاصی در خردادماه در اختیار تیم امید باشند.

2 - وضعیت بازیکنان مورد درخواست تیم امید

تمامی بازیکنان مورد درخواست تیم امید در طول سال 1390 به هر میزان که مورد نظر تیم امید است می بایست در اختیار فدراسیون قرار گیرند.

(برای مثال: در دوره هایی که در زیر آمده است)

* 3 خرداد تا 3 تیر 1390

* 9 تا 30 شهریور 1390

* 10 آبان تا 7 آذر 1390

* 1 بهمن تا 17 بهمن 1390

* 23 بهمن تا 25 اسفند 1390

لازم به ذکر است که طول زمانی هر اردو به ندرت از پنج روز بیشتر می‌شود (توام با استراحت‌های دو روزه)، همچنین به علاوه موارد بالا، اردوهای کوتاه مدت در سال 90 و در روزهای فیفا برنامه‌ریزی خواهد شد.

دلایل درخواست بند 2 :

الف - فضای ذهنی بین المللی و حساسیت خاص تیم ملی مهمترین موضوع ذهنی است که باید به بازیکنان غالب شود تا خود را تنها در اختیار تیم ملی و متعهد به موفقیت آن بدانند.

ب - بسیار ضروری است که بازیکنان از نظر جسمانی در اختیار یک گروه مربیگری قرار گیرند به طوری که در روزهایی که تیم فوتبال امید استراحت می‌کند این بازیکنان هم به استراحت بپردازند و این برای سطح آمادگی و حفظ سلامتی و شادابی آنها بسیار مهم است.

ج - از نظر سطح هماهنگی تاکتیکی و ساخت یک تیم خوب و هماهنگ بسیار مؤثر است.

3 - عقد قرارداد با بازیکنان تیم امید

الف - بازیکنان تیم امید در تمام مدتی که در اختیار فدراسیون هستند، تحت قرارداد با فدراسیون و کاملا متعهد و وابسته به این قرارداد باشند.

ب - برای باشگاه‌های این بازیکنان، مشوق‌هایی داشته باشیم. برای مثال، به ازای هر بازیکن که در اختیار تیم امید است، باشگاه این بازیکن بتواند یک بازیکن آزاد، خارجی و یا لیگ برتری اضافه بر سهمیه معمول همه تیم‌ها در دوره نقل و انتقالات جذب کند.

4 - اولویت اول فوتبال ملی در سال 90 تیم امید باشد

الف - بازیکنی که متعلق به تیم امید است به تیم ملی بزرگسالان دعوت نشود، حتی اگر از تیم امید خط خورده باشد.

ب - از نظر تدارکات، اردوها، هتل، مسافرت، لباس، تغذیه، پروازهای اختصاصی برای مسابقات به دیگر کشورها و ... در بهترین وضعیت باشد.

5 - موضوع تیم فوتبال امید ایران، یک مسئولیت مشترک بین سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال است.

بنابراین می بایستی در جلسه‌ای مشترک، مسئولان این سه نهاد محترم در انتخاب سرمربی تیم به تفاهم رسیده و نسبت به شایستگی و حمایت از سرمربی و تیم امید از طریق رسانه‌ها اقرار و تاکید کنند.

6 - موضوع اردوها و دیدارهای تدارکاتی بین المللی

با حساسیت ویژه و متناسب با شان تیم امید در دستور کار قرار گیرد.

7 - انتخاب سرپرست تیم امید

بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت است و ما می‌دانیم کسانی هستند که حضور آنها می‌تواند امتیازات بزرگی در زمینه‌های مختلف را برای تیم فراهم کند. این انتخاب با هماهنگی سرمربی تیم باشد.

بدیهی است مسائل دیگری مانند کادر فنی، پزشکی، آنالیز، قراردادها و ... نیز وجود دارد که در صورت توافق در موارد بالا، می‌توان به صورت حضوری به بحث در مورد آنها نیز پرداخت. در پایان از بذل توجه و عنایت حضرتعالی کمال تشکر را می کنیم.