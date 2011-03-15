جزئیات توزیع اسکناس مورد نیاز مردم در آستانه نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، با توجه به روزهای پایانی سال و ضرورت تنویر افکار عمومی در خصوص توزیع اسکناس در تهران و شهرستانها ، توزیع سکه های رایج ، ضرب و توزیع سکه های بهار آزادی ، پیش بینی تولید انواع اسکناس و ایران چک و... سئوالاتی از سوی مردم و رسانه های گروهی مطرح شده که به سئوالات مطروحه طی مصاحبه با صنیعی مدیر کل سازمان تولید اسکناس و مسکوک و آقای قیاسوند مدیر اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی به شرح ذیل پاسخ داده شد.

- سئوال: چه برنامه‌ای برای توزیع اسکناس تدارک دیده شده است؟



* صنیعی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، همه ساله و بخصوص ماه‌های پایانی سال اقدام به توزیع اسکناس و تحویل آن به بانکهای تهران و شهرستان می‌نماید. در تهران از طریق بانک مرکزی و در شهرستانها از طریق ناظران‌پولی مستقر در استان‌ها این کار صورت می‌پذیرد.

در سال جاری علاوه بر روال قدیم برای رفاه حال همشهریان عزیز از طریق 52 شعبه منتخب بانکهای ملی ایران ، سپه و کارآفرین در نقاط مختلف تهران اقدام به توزیع اسکناس نو شده است. لازم به ذکر است توزیع اسکناس از تاریخ 21/12/1389 آغاز شده و تا تاریخ 26/12/1389 ادامه خواهد داشت. گفتنی است در سال 1389 نزدیک به 3 برابر سال قبل اسکناس نو توزیع شده است.

- در سال گذشته و امسال چه مقدار اسکناس فرسوده از جریان خارج شده است؟

* در سال گذشته و امسال مجموعاً حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون قطعه انواع اسکناس فرسوده از جریان خارج شده و معادل ریالی آن اسکناس نو توزیع شده است. انشاءا.. در سال آتی فرسوده‌گیری سرعت بیشتری خواهد یافت.

- در خصوص ضرب سکه‌های رایج چه فعالیت‌هایی انجام شده است؟

* علاوه بر ضرب سکه‌های 250 ، 500 و 1000 ریالی ،‌ به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس بانک مرکزی ، دو سکه 2000 و 5000 ریالی و به مناسبت روز جهانی آمار و اعیاد سعید غدیر و قربان سکه 1000 ریالی و همچنین به مناسبت هفته وحدت سکه یادبود 5000 ریالی ضرب و منتشر شد.

هدف از ضرب سکه‌های مذکور ، افزایش مقداری سکه‌های رایج و تسهیل در معاملات خرد روزانه می‌باشد. باتوجه به تفاوت قابل ملاحظه فلز مصرفی و ارزش ریالی سکه‌های 2000 و 5000 ریالی میتوان این اطمینان را داشت که سکه‌های مذکور تا مدت های زیادی در معاملات روزمره مورد استفاده قرار گیرند. برای سرعت بخشیدن به ضرب سکه‌ها و نیز بومی‌سازی ساخت مطلس قرارداد پنج ساله‌ای با شرکت مس شهید باهنر منعقد شده است که انعقاد این قرارداد سالانه حداقل 30 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به همراه دارد.

- در مورد ضرب و توزیع سکه‌های بهارآزادی توضیح دهید؟

* بانک مرکزی ج.ا.ا سال‌های زیادی است که از طریق بانک کارگشایی و بانک‌های عامل اقدام به توزیع سکه‌های بهارآزادی (یک، نیم و ربع) و سکه‌های یادبود طلا و نقره می‌نماید. در سال جاری علاوه بر سکه‌های یک، نیم و ربع ،‌سکه گرمی با بسته‌بندی امنیتی ضرب، توزیع و با استقبال عمومی بسیار خوبی روبرو شد و طی کمتر از مدت چهل روز حدوداً یک میلیون قطعه از این سکه‌ها در بانکهای عامل فروش رفت. لازم به ذکر است به منظور پاسخگویی به نیاز بازار و ایجاد تعادل در معاملات طلا ،در اسفندماه سال جاری فروش شمش طلا برای اولین بار در دو نوبت صبح و عصردر بانک کارگشایی نیز آغاز شده و تا پایان اسفند ادامه دارد.

- در مورد تولید انواع اسکناس و ایران‌چک چه پیش‌بینی‌هایی را برای ایام آخر سال داشته‌اید تا از این بابت کمبودی در جامعه نداشته باشیم؟

* خوشبختانه انواع اسکناس و ایران‌چک مورد نیاز کشور از طریق سازمان تولید اسکناس و مسکوک طی سال گذشته و جاری طبق برنامه ، تولید شده است. تولید اسکناس یکصد هزار ریالی ظرف مدت کوتاه از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده به گونه‌ای که زودتر از موعد پیش‌بینی در برخی از خودپرداز بانکها از آن‌ استفاده می‌شود. در مورد تولید انواع ایران‌چک نیز همانند اسکناس نگرانی از این بابت نداریم.

در اینجا لازم است به نکته‌ای اشاره کنیم . در سال 1389 طی دو مرحله واریز و دریافت یارانه‌های نقدی خوشبختانه به لطف و عنایت الهی همه چیز خوب پیش رفت و با توجه به برنامه ریزی قبلی در خصوص تامین وجه نقد شبکه بانکی در تهران و شهرستان‌ها مشکلی نداشتیم. ناظران پولی در تامین به موقع وجوه مورد نیاز استان‌ها نقش بسیار موثری داشتند. شاید به جرات بتوان ادعا کرد دو مرحله پرداخت سنگین و مصادف شدن مرحله دوم پرداخت یارانه ها با پرداخت‌های پایان سال که با تلاش بانک مرکزی و همکاری و سعی بسیار زیاد بانکهای کشور با سر بلندی محقق شد ، کاری بس عظیم و نیازمند همت و تلاش جدی بود.

در ضمن در ارتباط با پرداخت‌های پایان سال ذکر این نکته ضروری است که بانکها برای پرداخت وجوه نقد تا آخرین لحظات سال جاری آمادگی کامل دارند.

- سئوالات زیادی در مورد ایران‌چک یک میلیون ریالی و ادامه استفاده از آن وجود دارد. لطفاً در این خصوص توضیح دهید؟



* ایران‌چکهای یک میلیون ریالی کماکان دارای اعتبار است و مردم می توانند همچنان با اطمینان خاطر از این ایران‌چک‌های یک میلیون ریالی استفاده کنند. بخشنامه‌های صادره در خصوص این ایران‌چک‌ها به هیچ وجه به معنای جمع‌آوری آنها نبوده و فقط قرار است در هنگام فروش اعلامیه فروش تکمیل شده و همچنین در هنگام تحویل آنها به بانک پس از احراز هویت، اعلامیه بازخریدی تکمیل شود. بنابراین ایران‌چک‌های یک میلیون ریالی همچنان در مبادلات روزمره قابل استفاده است.