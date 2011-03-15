25 درصد سوخت خودروها باید از طریق گاز طبیعی تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه نظارت بر جایگاههای عرضه سوخت CNG و مراکز معاینه فنی خودروهای آذربایجان غربی، افزود: بر این اساس برنامه پنجم توسعه استان در کارگروه های تخصصی در حال بررسی و تدوین بوده که اولویتهای اجرایی این بخش ترسیم شده است.

وی در ادامه سخنان خود بر لزوم نظارت بر روند ارائه خدمات به شهروندان توسط جایگاههای عرضه CNG و مراکز معاینه فنی خودرو در استان تاکید کرد.

27 دوربین کنترل ترافیک در سطح شهر ارومیه نصب می شود

رئیس پلیس راهور آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اجرای طرح نوروزی پلیس در استان، گفت: در این طرح از تردد خودروهای که فاقد معاینه فنی بوده جلوگیری شده وشهروندان باید قبل از سفر، اقدام به دریافت معاینه فنی کنند.

سرهنگ مجتبی امانی همچنین در خصوص نصب دوربین های کنترل ترافیک در شهر ارومیه، بیان داشت: هم اکنون با نصب دوربینهای ثبت تخلف در 27 تقاطع و خیابان اصلی شهر بر نحوه تردد خودروها نظارت می شود.

وی در ادامه سخنان خود از نصب 27 دستگاه دوربین جدید در سطح شهر ارومیه خبر داد و اظهار داشت: با این اقدام 80 درصد معابر و تقاطع های پر ترافیک شهر ارومیه از طریق این سامانه کنترل و نظارت خواهد شد.