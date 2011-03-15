عدم استقبال از اظهارات حریری/ توقف صدور حکم دادگاه بین المللی

- یک منبع امنیتی با اشاره به برگزاری سخنرانی روز گذشته "سعد حریری" نخست وزیر موقت لبنان در میدان الشهداء بیروت تعداد شرکت کنندگان در آن را بر خلاف آنچه رسانه های 14 مارسی مطرح کرده اند در حدود 60 تا 70 هزار نفر اعلام کرد.

این در حالی است که انتظار می رفت استقبال از اظهارات حریری که رهبری جریان 14 مارس را با خود به یدک می کشد، بیشتر از این جمعیت اندک باشد.



واکنش جریان 14 مارس به توبیخ حریری





- روزنامه الرای کویت به نقل از یک منبع آگاه در جریان 14 مارس نوشت: روابط عربستان و سعد حریری بسیار خوب است و شایعاتی که اخیرا درباره توبیخ نخست وزیر موقت لبنان توسط پادشاه عربستان منتشر شده، کذب محض است.



منابع نزدیک به جریان حریری همچنین اعلام کردند: جریان 14 مارس دقیقا می داند که دادگتاه بین المللی اتهاماتی را به برخی عناصر حزب الله و سوریه وارد می کند. مسئله ای که نتایج منفی بر تحولات داخلی لبنان، روابط بیروت و دمشق و در نهایت بر روابط سوریه و عربستان سعودی خواهد گذاشت.



نبیه بری: تشکیل دولت بهترین پاسخ است





- "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با النهار در واکنش به مراسم روز گذشته جریان 14 مارس اظهار داشت: برگزاری این گونه مراسمها و جشنها کافیست و نمی توانم درباره آن نظری بدهم.



وی تاکید کرد: تسریع در تشکیل دولت همان پاسخی است که لبنانیها در پی تحقق آن هستند.



توقف صدور حکم احتمالی دادگاه بین المللی





- روزنامه السفیر لبنان امروز در خبری به نقل از یک مقام بلندپایه اروپایی نوشت: حکم احتمالی دادگاه بین المللی پایان یافته و دیگر وجود خارجی ندارد. براین اساس، تاخیر مداومی که در صدور حکم احتمالی رخ داده است ناشی از آن است که شرایط فعلی لبنان و جهان عرب که شاهد قیامهای گسترده بوده برای صدور این حکم مناسب نیست.



وی تاکید کرد: تحولات اخیر حتی باعث تحت الشعاع قرار گرفتن موضوع هسته ای ایران نیز شده و موضوعی مانند حکم احتمالی دادگاه بین المللی در شرایط فعلی نمی تواند مطرح شود. بر این اساس، زمان احتمالی صدور این حکم به ماه سپتامبر 2011 (مهرماه 1390) موکول خواهد شد.



تشکیل دولت لبنان تا 10 روز دیگر





- روزنامه الانباء کویت امروز با اشاره رسیدن به روزهای پایانی در مسئله تشکیل دولت لبنان تاکید کرد: تاکنون چراغ سبزی از سوی کشورهای منطقه در راستای تشکیل دولت لبنان دیده نشده است. البته با وجود اینکه انتخاب شخصیتهای نزدیک به سوریه و حزب الله در دولت جدید تنش آمیز نخواهد بود اما پیش بینی نام وزیران کابینه جدید کار چندان ساده ای نیست.



"جوزف ابوفاضل" از تحلیلگران سیاسی لبنان در گفتگو با رادیو"المدی" با اشاره به حل مانع اصلی در راستای تشکیل دولت لبنان تاکید کرد: اختلافات درباره وزارت کشور از بین رفته است و دولت تا روز 21 مارس (اول فروردین) تشکیل خواهد شد.

همچنین "میشل موسی" از نمایندگان فراکسیون توسعه و آزادی در پارلمان لبنان تاکید کرد: موانع اصلی در راستای تشکیل کابینه جدید رفع شده و تا ده روز دیگر همه چیز به پایان می رسد.