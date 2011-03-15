به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سومین کنفرانس ملی سازههای فضاکار، به دنبال برگزاری دومین کنفرانس ملی سازههای فضاکار توسط قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران در سال 86، استفاده از این نوع سازهها در کشور رونق بیشتری پیدا کرد به طوری که در بخشهای ساختمان سازی، فضاهای ورزشگاهی، اماکن مذهبی، فضاهای موقت و کارخانجات صنعتی ،این نوع سازهها جایگزین سوله سازی شدهاند.
دبیر سومین کنفرانس ملی سازههای فضاکار با بیان این مطلب هدف از برگزاری این کنفرانس را با توجه به نیاز صنعت معماری و سازه ایران به این نوع سازهها، ایجاد بستری مناسب برای توسعه دانش صنعت سازههای فضاکار در بخشهای تحقیقاتی و عملیاتی کشور، تقویت شبکههای متخصصان و کارشناسان این حوزه و همچنین آشنایی با مدیران و کارشناسان سازمانهای مختلف برای بهرهگیری از نتایج تحقیقات کاربردی آن ذکر کرد.
کتایون تقی زاده با بیان این که سومین کنفرانس ملی سازههای فضاکار با استقبال زیادی از سوی کشورهای خارجی روبه رو شده است، تصریح کرد: تاکنون 25 مهمان خارجی که همگی از متخصصان و مجریان این نوع سازهها در دنیا هستند از کشورهای ایتالیا، لهستان، ژاپن، آلمان، کانادا، هند، سنگاپور،استرالیا، ترکیه، نیوزلند، هلند و چین برای حضور درکنفرانس اعلام آمادگی کردهاند که علاوه بر سخنرانی،کارگاههای آموزشی متنوعی را اجرا خواهند کرد.
تقی زاده با اشاره به زمان برگزاری کنفرانس در روزهای 27 و28 اردیبهشت 1390 در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،خاطر نشان کرد:تاکنون150 چکیده مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده که حدود100 مقاله پذیرفته شده و پیشبینی می شود 50 مقاله داخلی و 30 مقاله خارجی برای این کنفرانس نهایی شود.
وی با اشاره به تصویب آییننامه شماره 400 از سوی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مردادماه سال 1388 گفت: با تصویب این آیین نامه که یکی از دستاوردهای دومین کنفرانس ملی سازههای فضاکار است، معماران و مهندسان میتوانند از این پس در استفاده از این نوع سازه به دستورالعملها استناد کنند.
تقی زاده درباره ویژگی سازه های فضاکار اظهار داشت: سازههای فضایی به علت پخش نیرو در جهتهای مختلف از استحکام توأم با سبکی استثنایی برخوردار هستند، به طوری که وزن آنها 35 درصد از سازههای متداول کمتر است و به دلیل استفاده حداکثر از سیستم پیشساختگی از سرعت ساخت و نصب بیشتری برخوردار بوده و میتوان هم سازه و هم تأسیسات مربوطه را در تراز زمین سوار و سپس سقف را نصب کرد.
به اعتقاد تقی زاده از نظر توان مهندسی، امروزه بسیاری از مهندسان و معماران کشور در زمینه سازههای فضاکار مشغول به فعالیت هستند و بیش از 20 شرکت داخلی در این حوزه به صورت تخصصی کار می کنند.
وی درباره قابلیت سازههای فضاکار اظهار داشت: قابلیت اجرای این نوع سازهها در فضاهای وسیع و امکان پوشش دهانههای بزرگ به وسیله آنها، از ویژگیهای اصلی سازههای فضاکار است که به دلیل انعطاف پذیری این نوع سازهها از شکلسازیهای مختلف و تنوع معماری هم برخوردار هستند. به گفته تقی زاده در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی، هزینههای ساخت و طراحی سازههای فضاکار بالاست، اما به دلیل آنکه سازههای فضاکار از قطعههای پیش ساخته استاندارد تشکیل میشوند، در صورت تولید انبوه قیمت آن کاهش پیدا کرده علاوه بر این که طول عمر این سازهها طولانی و هزینه نگهداری آن نیز پایین است.
سومین کنفرانس ملی سازههای فضاکار، همزمان با دومین کنفرانس بینالمللی معماری و سازه در روزهای 27و 28 اردیبهشت سال آینده در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
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