به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه سومین کنفرانس ملی سازه‏های فضاکار، به دنبال برگزاری دومین کنفرانس ملی سازه‏های فضاکار توسط قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران در سال 86، استفاده از این نوع سازه‏ها در کشور رونق بیشتری پیدا کرد به طوری که در بخش‏های ساختمان سازی، فضاهای ورزشگاهی، اماکن مذهبی، فضاهای موقت و کارخانجات صنعتی ،این نوع سازه‏ها جایگزین سوله سازی شده‏اند.

دبیر سومین کنفرانس ملی سازه‏های فضاکار با بیان این مطلب هدف از برگزاری این کنفرانس را با توجه به نیاز صنعت معماری و سازه ایران به این نوع سازه‏ها، ایجاد بستری مناسب برای توسعه دانش صنعت سازه‏های فضاکار در بخش‏های تحقیقاتی و عملیاتی کشور، تقویت شبکه‏های متخصصان و کارشناسان این حوزه و همچنین آشنایی با مدیران و کارشناسان سازمان‏های مختلف برای بهره‏گیری از نتایج تحقیقات کاربردی آن ذکر کرد.

کتایون تقی زاده با بیان این که سومین کنفرانس ملی سازه‏های فضاکار با استقبال زیادی از سوی کشورهای خارجی روبه رو شده است، تصریح کرد: تاکنون 25 مهمان خارجی که همگی از متخصصان و مجریان این نوع سازه‏ها در دنیا هستند از کشورهای ایتالیا، لهستان، ژاپن، آلمان، کانادا، هند، سنگاپور،استرالیا، ترکیه، نیوزلند، هلند و چین برای حضور درکنفرانس اعلام آمادگی کرده‏اند که علاوه بر سخنرانی،کارگاه‏های آموزشی متنوعی را اجرا خواهند کرد.

تقی زاده با اشاره به زمان برگزاری کنفرانس در روزهای 27 و28 اردیبهشت 1390 در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،خاطر نشان کرد:تاکنون150 چکیده مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده که حدود100 مقاله پذیرفته شده و پیش‏بینی می شود 50 مقاله داخلی و 30 مقاله خارجی برای این کنفرانس نهایی شود.

وی با اشاره به تصویب آیین‏نامه شماره 400 از سوی معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مردادماه سال 1388 گفت: با تصویب این آیین نامه که یکی از دستاوردهای دومین کنفرانس ملی سازه‏های فضاکار است، معماران و مهندسان می‏توانند از این پس در استفاده از این نوع سازه به دستورالعمل‏ها استناد کنند.

تقی زاده درباره ویژگی سازه های فضاکار اظهار داشت: سازه‏های فضایی به علت پخش نیرو در جهت‏های مختلف از استحکام توأم با سبکی استثنایی برخوردار هستند، به طوری که وزن آنها 35 درصد از سازه‏های متداول کمتر است و به دلیل استفاده حداکثر از سیستم پیش‏ساختگی از سرعت ساخت و نصب بیشتری برخوردار بوده و می‏توان هم سازه و هم تأسیسات مربوطه را در تراز زمین سوار و سپس سقف را نصب کرد.

به اعتقاد تقی زاده از نظر توان مهندسی، امروزه بسیاری از مهندسان و معماران کشور در زمینه سازه‏های فضاکار مشغول به فعالیت هستند و بیش از 20 شرکت داخلی در این حوزه به صورت تخصصی کار می کنند.

وی درباره قابلیت سازه‏های فضاکار اظهار داشت: قابلیت اجرای این نوع سازه‏ها در فضاهای وسیع و امکان پوشش دهانه‏های بزرگ به وسیله آنها، از ویژگی‏های اصلی سازه‏های فضاکار است که به دلیل انعطاف پذیری این نوع سازه‏ها از شکل‏سازی‏های مختلف و تنوع معماری هم برخوردار هستند. به گفته تقی زاده در مقایسه با سایر مصالح ساختمانی، هزینه‏های ساخت و طراحی سازه‏های فضاکار بالاست، اما به دلیل آنکه سازه‏‎های فضاکار از قطعه‏های پیش ساخته استاندارد تشکیل می‎شوند، در صورت تولید انبوه قیمت آن کاهش پیدا کرده علاوه بر این که طول عمر این سازه‎ها طولانی و هزینه نگهداری آن نیز پایین است.

سومین کنفرانس ملی سازه‏های فضاکار، همزمان با دومین کنفرانس بین‏المللی معماری و سازه در روزهای 27و 28 اردیبهشت سال آینده در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.