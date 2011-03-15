کاهش 35 درصدی مصرف بنزین در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اصغر توفیقی در جلسه کارگروه نظارت بر جایگاه های CNG و مراکز معاینه فنی خودرو در آذربایجان غربی افزود: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و متعادل سازی بهای حاملهای انرژی، میزان فروش سوخت گاز طبیعی CNG در استان 43 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به فعالیت 85 جایگاه CNG در سطح استان اظهار داشت: میزان فروش روزانه سوخت گاز طبیعی در استان 827 هزار مترمکعب بوده که از این میزان 585 هزار مترمکعب در شهرستان ارومیه مصرف می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع فرآورده های نفتی منطقه ارومیه مشکلات عرضه سوخت گاز طبیعی را عدم نظارت و نگهداری تاسیسات این جایگاهها دانست و بیان داشت: بهره برداران و مالکان جایگاههای سوخت CNG‌ باید با عقد قرارداد با شرکتهای ذی الصلاح نسبت به سرویس منظم تاسیسات موجود و رفع ایرادات فنی اقدام کنند و در غیر این صورت مجوز بهره برداری از جایگاه لغو می شود.

کاهش 38 درصدی مصرف نفت سفید در آذربایجان غربی

توفیقی در ادامه سخنان خود از کاهش 38 درصدی مصرف نفت سفید در استان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد و خاطر نشان کرد: بر اثر اجرای این قانون علاوه بر نفت سفید میزان مصرف بنزین موتور نیز در سالجاری در مقایسه با سال گذشته 11 درصد کاهش یافته است.

این مقام مسئول با بیان اینکه میزان مصرف نفت کوره در استان 49 درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: به دلیل خاطر بهره ‌برداری از کارخانه سیمان خوی با مصرف روزانه 250 هزار لیتر میزان مصرف نفت کوره افزایش یافت.

وی از آماده بهره برداری بودن دو باب جایگاه سوخت گاز طبیعی در ارومیه خبر داد و افزود: بعد از تمام شدن مراحل احداث این ایستگاه ها، تجهیزات مورد نیاز نصب شده است.