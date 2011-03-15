ارجاع تخلفات حوزه صنعت نفت به قوه قضاییه / 3 تخلف عمده

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با 167 رای موافق، 12 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر گزارش کمیسیون انرژی مجلس درباره عملکرد 9 ماهه وزارت نفت را تایید کردند.

بر این اساس مهمترین دلیل کاهش تولید، عدم سرمایه گذاری مناسب و به موقع شرکت ملی نفت ایران برای افزایش و حفظ نگهداشت توان تولید طی سنوات گذشته و عدم تامین به موقع منابع مورد نیاز بوده است.

این گزارش می افزاید کاهش میزان صادرات نقدی نفت خام، همراه با کاهش سایر درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه از جمله درآمدهای مالیاتی، گمرکی و واگذاری شرکت های دولتی، عدم تحقق بودجه کل کشور را به دنبال داشته است.

گزارش کمیسیون انرژی مجلس به بررسی عملکرد 9 ماهه وزارت نفت در بند 4 قانون بودجه سال 89 کل کشور در اجرای ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس بوده است که نتایج فوق به دست آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر گزارش کمیسیون انرژی تاکید دارد که مهمترین نتیجه این گزارش کاهش تولید نفت خام در کشور، عدم واریز به حساب ذخیره ارزی از بابت فروش نفت خام و عدم سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز بوده است.

این گزارش پس از تایید کارشناسان حوزه نفتی نمایندگان مجلس در کمیسیون انرژی، دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس قرائت شد و پس از تایید نمایندگان و تصویب گزارش با 168 رای موافق گزارش برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می شود.

گزارش کمیسیون انرژی مجلس پیرو گزارش های دریافتی از دیوان محاسبات و مکاتبات با هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره مواردی از تخلف و انحراف از قانون بودجه سال 89 کل کشور، از سوی کمیسیون انرژی مجلس تهیه شد.

متن کامل کمیسیون انرژی درباره عملکرد 9 ماهه وزارت نفت متعاقبا ارسال می شود.