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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۰

معلم:

بیشتر از جنبه‌های فرهنگی به ابعاد اقتصادی مناطق آزاد فکر کردیم

بیشتر از جنبه‌های فرهنگی به ابعاد اقتصادی مناطق آزاد فکر کردیم

یک تهیه‌کننده سینما معتقد است بیشتر به جنبه تجاری مناطق آزاد فکر کرده‌ایم و برای جنبه‌های فرهنگی ارزش قائل نبودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلم تهیه‌کننده سینما درباره لزوم برگزاری جشنواره فیلم کیش گفت: تاکید بر مشترکات و جلوگیری از بروز مسائلی که منجر به تفاوت‌های نگرشی ما در منطقه می‌شود مهمترین نقش راهبردی جشنواره کیش است و طبیعتا باید مسایلی را نشان داد که موجب وحدت شود و نه تفرقه که نمایش صحیح اینها می‌تواند ایران را از انزوای هنری در منطقه ای بیرون بیاورد.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر در منطقه دچار انزوای هنری هستیم و دلیل آن این است که متاسفانه در ایران ساز و کارهایی که موجب مشارکت فعال در منطقه می‌شود بسیار ضعیف است و چون نهایتا تنها به چهارچوب تولید داخلی فکر شده به همین دلیل نتیجه‌ای نمی‌شود گرفت.
 
معلم یادآور شد: ما قهرمانانی داریم که در منطقه مشترک هستند، کوروش را در تمام کشورهای منطقه و جهان می‌شناسند. زمینه بروز عادت‌ها و سنت‌های زندگی که وجه مشترک دارند یا افسانه‌های ما قابلیت کار را دارند که می‌توانند در این مرز مشترک مطرح شود و گسترش پیدا کند. اما مشکلی که ما داریم این است که وقتی داریم روی چنین موضوعاتی کار می‌کنیم به دلیل اینکه دسترسی به بازار آنها را نداریم و آن را شناسایی نکرده‌ایم اساسا موقعیت فرهنگی آنها را نمی‌شناسیم و فیلم‌ها ابتر می‌مانند.
 
این تهیه‌کننده اضافه کرد: من این اراده را بین مسئولان نمی‌بینم و این نگاه باید در بخش مدیریتی اصلاح شود و از یک نگاه نفت محور به نگاه فرهنگ محور برسیم. متاسفانه ما هنوز نگاهمان همان نفت محور و متکی به فرش و پسته است و در این میان به هیچ عنوان نقش پررنگ فرهنگ را درک نکرده‌ایم.
 
معلم با اشاره به مناطق آزاد و نقش جشنواره و سینما در این راستا افزود: در خصوص مناطق آزاد بیشتر از جنبه تجاری فکر کرده‌ایم و زیاد به فکر جنبه‌های فرهنگی‌اش نبوده‌ایم. در حالی که اگر می‌خواهید این دیدگاه مسایل فرهنگی را شامل شود طبیعتا باید مدل این قضیه اول نوشته شود و برایش بودجه در نظر گرفت و برای اینکه مناطق آزاد ما بتوانند به درستی از طریق مدیوم سینما به دنیا معرفی شوند باید یک باز تعریف اساسی به لحاظ مسایل فرهنگی داشته باشیم.
کد مطلب 1274543

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