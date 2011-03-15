به گزارش خبرگزاری مهر، علی معلم تهیه‌کننده سینما درباره لزوم برگزاری جشنواره فیلم کیش گفت: تاکید بر مشترکات و جلوگیری از بروز مسائلی که منجر به تفاوت‌های نگرشی ما در منطقه می‌شود مهمترین نقش راهبردی جشنواره کیش است و طبیعتا باید مسایلی را نشان داد که موجب وحدت شود و نه تفرقه که نمایش صحیح اینها می‌تواند ایران را از انزوای هنری در منطقه ای بیرون بیاورد.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر در منطقه دچار انزوای هنری هستیم و دلیل آن این است که متاسفانه در ایران ساز و کارهایی که موجب مشارکت فعال در منطقه می‌شود بسیار ضعیف است و چون نهایتا تنها به چهارچوب تولید داخلی فکر شده به همین دلیل نتیجه‌ای نمی‌شود گرفت.

معلم یادآور شد: ما قهرمانانی داریم که در منطقه مشترک هستند، کوروش را در تمام کشورهای منطقه و جهان می‌شناسند. زمینه بروز عادت‌ها و سنت‌های زندگی که وجه مشترک دارند یا افسانه‌های ما قابلیت کار را دارند که می‌توانند در این مرز مشترک مطرح شود و گسترش پیدا کند. اما مشکلی که ما داریم این است که وقتی داریم روی چنین موضوعاتی کار می‌کنیم به دلیل اینکه دسترسی به بازار آنها را نداریم و آن را شناسایی نکرده‌ایم اساسا موقعیت فرهنگی آنها را نمی‌شناسیم و فیلم‌ها ابتر می‌مانند.

این تهیه‌کننده اضافه کرد: من این اراده را بین مسئولان نمی‌بینم و این نگاه باید در بخش مدیریتی اصلاح شود و از یک نگاه نفت محور به نگاه فرهنگ محور برسیم. متاسفانه ما هنوز نگاهمان همان نفت محور و متکی به فرش و پسته است و در این میان به هیچ عنوان نقش پررنگ فرهنگ را درک نکرده‌ایم.

معلم با اشاره به مناطق آزاد و نقش جشنواره و سینما در این راستا افزود: در خصوص مناطق آزاد بیشتر از جنبه تجاری فکر کرده‌ایم و زیاد به فکر جنبه‌های فرهنگی‌اش نبوده‌ایم. در حالی که اگر می‌خواهید این دیدگاه مسایل فرهنگی را شامل شود طبیعتا باید مدل این قضیه اول نوشته شود و برایش بودجه در نظر گرفت و برای اینکه مناطق آزاد ما بتوانند به درستی از طریق مدیوم سینما به دنیا معرفی شوند باید یک باز تعریف اساسی به لحاظ مسایل فرهنگی داشته باشیم.