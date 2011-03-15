به گزارش خبرنگار مهر، فیلمهای اکران نوروز 90 نمایش دهنده تواناییهای طیفهای مختلف بازیگری سینمای ایران است، در سویی از این طیف اکبر عبدی کمدین محبوب دهه 60 و 70 قراردارد و در سویی دیگر بهرام رادان و شهاب حسینی که از ستارههای نسل تازه هستند.
در سویی از این جریان "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی ایستاده که تعریفی تازه از بازیگری در سینمای ایران ارائه میدهد، تعریفی که در جشنواره برلین هم دیده شده و مورد توجه قرار گرفته است، در سویی دیگر از این طیف "اخراجیها 3" به کارگردانی مسعود دهنمکی است که آن هم تعریفی از بازیگری در قالب کمدی و تیپسازی به تصویر میکشد که بیش از هر چیز مورد پسند عامه است.
بهرام رادان در نمایی "یکی از ما دو نفر"
این تفاوتهای سبک بازیگری میتواند برای مخاطب جذاب باشد، بازی واقعگرای پیمان معادی و شهاب حسینی تکان دهنده و تاثیرگذار است. ساره بیات در قالب یک بازیگر مکمل تحسینبرانگیز است و لیلا حاتمی چند پله بالاتر از دیگر بازیهای درخشانش، گروه بازیگران فیلم اصغر فرهادی میتوانند به فروش فیلم کمک کنند، به ویژه شهاب حسینی که علاوه بر جلب اعتماد مخاطب نخبه، منتقدان و کارگردانهای مطرح سینما اقبال عمومی را هم دارد و ستارهای محبوب است.
اما "اخراجیها 3" یکی از پربازیگرترین فیلمهای اکران نوروزی است، امین حیایی، محمدرضا شریفینیا، حسام نواب صفوی و اکبر عبدی در کنار ارژنگ امیرفضلی و یوسف صیادی قرار است مخاطبی را که پای دو بخش قبلی نشسته دوباره به خنده بیندازد، نوع نگاه دهنمکی به بازیگری بیشتر به تیپ سازی و شوخیهای کلامی مبتنی است و بازیگران معمولا آزادند تا آنچه برای جذب مخاطب از دستشان برمیآید انجام بدهند، نتیجه قابل قبول است و مردم این نوع نگاه را دوست دارند.
در سویی دیگر از این طیف، فیلم سینمایی "یکی از ما دو نفر" به کارگردانی تهمینه میلانی قرار دارد که بهرام رادان در آن ایفای نقش کرده و نقش جوانی را بازی کرده که تلاش میکند به زن مورد علاقهاش ابراز محبت نکند. السا فیروزآذر نقش مقابل رادان را بازی میکند و پس از "زن زیادی" این مهمترین نقشآفرینی فیروزآذر جوان در یک فیلم سینمایی است.
نقشهای مکمل فیلم را آنا نعمتی و دانیال عبادی بازی میکنند، فیلمهای میلانی با وجود هواداران و مخالفان فراوانی که دارد بازیهای خوبی دارد و معمولا چند بازی به یادماندنی میتوان در این فیلمها دید. بهرام رادان در این فیلم یکی از بهترین بازیهایش را ثبت کرده است.
فیلم سینمایی "زنها شگفتانگیزند" به کارگردانی مهرداد فرید هم فیلمی پربازیگر است، افسانه بایگان، بهاره رهنما و حمید گودرزی با جنسهای بازیگری متفاوت در این کمدی مقابل دوربین رفتهاند، اگرچه بایگان به پرسونای زن مرفه و شیک وفادار است اما قرار گرفتنش در یک فضای کمدی جالب است. جمشید هاشمپور هم در فضایی کمدی دوستداشتنی است.
فیلم سینمایی "سه درجه تب" به کارگردانی حمیدرضا صلاحمند بیشتر انرژیاش را از رضا عطاران میگیرد، کمدین محبوبی که میتواند عامل فروش بسیاری از فیلمها باشد، صلاحمند که پس از شکست نخستین فیلمش "زمانه"، مسیر بازیگریاش را تغییر داده در "سه درجه تب" یک داستان طنز را روایت کرده است. زوج الهام حمیدی و عطاران هم میتواند ترکیبی جذاب و جالب باشد.
تماشای قابلیتهای بازیگران سینمای ایران در اکران نوروزی میتواند معرف سبکهای مختلف بازیگری در این سینما باشد، ستارههایی که تلاش میکنند چهره تازهای از خود بسازند و ستارههایی که فقط به گیشه فکر میکنند، اقبال مردم به این ستارهها نشان دهنده توجه به معیارهای حرفهای بازیگری است که میتواند جریانهای کاذب و انحرافی را از سینمای ایران محو کند.
