رشد 40 درصدی درآمد شهرداری کرج در سالجاری

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده که در جلسه شورای اداری در جمع مسئولان ادارات و سازمانهای منطقه کرج سخن می گفت، افزود: شهرداری کرج در سالی که گذشت حدود 480 میلیارد تومان درآمد نقدی و تهاتری داشت که این میزان بیش از 39 درصد درآمد سال 88 است.

وی میزان درآمد شهرداری را منفک از بودجه سازمان قطار شهری ذکر و عنوان کرد: برای سال آتی این رقم را به بالای 600 میلیارد تومان رسانده ایم.

این مسئول همچنین از تحقق 95 درصدی بودجه سازمان شهرداری کرج خبرداد.

آقازاده با اشاره به شرایط اقتصادی ویژه کسب درآمدهای شهرداری را موفقیت بزرگی برای سازمان شهرداری دانست و افزود: شهرداری کرج در بین کلانشهرهای کشور از موفقترین شهرداریها بوده است.

جذب بیش از 300 میلیارد تومان اعتبار عمرانی در سالجاری

شهردار کرج در ادامه از جذب بیش از 300 میلیارد تومان اعتبار عمرانی سالجاری خبر داد و افزود: این اعتبار برای سال آینده به 400 میلیارد تومان افزایش می یابد که این میزان برابر با 30 درصد افزایش بودجه عمرانی است.

آقازاده در ادامه از پیشرفت 20 درصدی پروژه شش تقاطع غیر همسطح خبر داد و اظهار داشت: به رغم مشکلات مالی، شهرداری سعی کرده در سال 90 زودتر از زمان مقرر حداقل دو پروژه را به بهره برداری برساند.