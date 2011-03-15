قنات تاریخی ریگان بار دیگر جاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، خشکسالی در استان کرمان طی سالهای اخیر موجب خشکیدگی بسیاری از منابع آب در استان شده است و سطح آبهای زیر زمینی نیز کاهش چشمگیر یافته است.

از جمله منابع آبی مهم استان کرمان رودخانه فهرج و قنات "کنار نای" ریگان بود که بدلیل عدم بارندگی از 15 سال قبل دچار خشکیدگی شدند.

اما پس از بروز بارندگی های اخیر در استان کرمان رودخانه فصلی فهرج جریان یافت و زمینهای پائین دست این رودخانه را سیر آب کرده است همچنین قنات تاریخی کنار نای ریگان نیز از روز یکشنبه بار دیگر احیاء شده است که می تواند موجب اسکان مجدد کشاورزان در روستاهای اطراف این قنات شود.

فرماندار فهرج در خصوص جاری شدن آب در رودخانه فهرج به خبرنگار مهر در فهرج اظهارداشت: فهرج یکی از کم آب ترین مناطق استان کرمان است که رودخانه فهرج تنها منبع آب جاری شهرستان محسوب می شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه با بارندگیهای اخیر بخصوص در بالا دست رودخانه آب پس از 15 سال در این رودخانه جاری شده است و این مسئله موجب خرسندی کشاورزان فهرجی شده است.

وی گفت: خشکسالهای اخیر شهرستان فهرج موجب خشکیدگی بسیاری از منابع آبی و توسعه بیابانها در این شهرستان محروم شده است که امیدواریم با جاری شدن رودخانه فهرج این امر بهبود یابد.

مدیرجهاد کشاورزی ریگان نیز با اشاره به جاری شدن قنات تاریخی این شهرستان گفت: این قنات در گذشته از پر آبترین منابع آب شهرستان ریگان محسوب می شده است.

موسی جلالی اضافه کرد: خشکسالیهای ریگان منجر به کم آبی بسیاری از قنوات شده است.

وی قنات را مهمترین منبع تامین آب ریگان بخصوص در مناطق کوهستانی و عشایری اعلام کرد و افزود: بازسازی قناتها در این شهرستان ضروری است و برای بازسازی قنات تاریخی کنار نای حداقل به 100 میلیون ریال اعتبار نیاز داریم.