وجود ذخیره 22.5 هزار تنی طلا در معدن ساریگونی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس شاه غیبی با بیان این مطلب گفت: در مراحل اکتشاف معدن یاد شده، 50 هزار نمونه معدنی گرفته شده و طبق برآوردها،‌ ذخیره آن 15 میلیون تن کانسنگ پیش بینی شده است که در هر تن آن، 5/1 گرم طلا موجود است.

وی افزود: بهره برداری از این معدن در سال 90 اجرایی می شود.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری برآورد شده برای بهره برداری و احداث واحد فرآوری معدن ساریگونی، حدود 500 میلیون دلار است. شاه غیبی با اشاره به فعالیت های در حال اجرای استان کردستان تصریح کرد: اکنون عملیات اکتشافی 3 واحد معدنی طلا در منطقه سقز و بانه انجام شده و مقدمات صدور گواهی کشف محدوده های یاد شده فراهم شده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان گفت: با استحصال، ‌بهره برداری و فرآوری این معدن،‌ حدود 2هزار نفر به طور مستقیم به کار مشغول می شوند.