جشنواره تئاتر تجربی بوکان با معرفی نفرات برتر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نخستین جشنواره تئاتر تجربی منطقه ای در بوکان که به مدت سه روز در سالنهای مجتمع فرهنگی، هنری و فرهنگسرای سیمرغ بوکان برگزار شد، از بین 40 اثر ارسالی به دبیرخانه جشنواره هشت اثر برتر معرفی شد که در پایان نمایش 475 مین روز به کارگردانی فاتح باد پروا از شهرستان مریوان به عنوان نمایش برگزیده جهت اجرای عمومی انتخاب شد .

بر اساس رای هیئت داوران در این جشنواره فاتح باد پروا به عنوان بهترین کارگردان حسن ترقی به عنوان بهترین نمایش نام نویس و طراح صحنه، نشوان نادری بهترین بازیگر مرد و طریفه کریمیان به عنوان بهترین بازیگر زن انتخاب شدند .

همچنین در بخش موسیقی جشنواره تئاتر تجربی منطقه ای شاهین حسنی، در بخش طراحی نور مختار محمدی، در بخش بروشور ناسو محمد زاده و در طراحی لباس فاتح باد پروا عناوین برتر را به خود اختصاص دادند .

فرماندار بوکان در مراسم پایانی این جشنواره بر لزوم شکوفایی استعدادهای هنری و نقش آفرینی هنرمندان در گسترش ارزشهای اسلامی تاکید کرد .

برگزاری جشنواره نمایشنامه خوانی آذربایجان غربی

در پایان سه روز برگزاری دومین جشنواره استانی نمایشنامه خوانی طلوع، افراد برتر بخش های نویسندگی، کارگردانی و نقش خوانی زن و مرد معرفی شدند که بر اساس رای داوران جشنواره، رسول بانگین رتبه اول نویسندگی و امیر زینال پور، کریم علیخواه و مهرناز خوش نویس به ترتیب رتبه های اول تا سوم کارگردانی را از آن خود کردند.

مقام های اول تا سوم نقش خوانی مرد نیز به ترتیب به حمید سعادت فر، مسعود یکانی و محمد ثابت رسید، آی سا اکرمی، شبنم شلیله و هرمینه بار سنجی هم به ترتیب به عنوان نقش خوانان برتر شناخته شدند .