به گزارش خبرگزاری مهر، "پرتغال خونی" سیروس الوند، "هامون و دریا" ابراهیم فروزش، "تاکسی نارنجی" ابراهیم وحیدزاده، "گل یا پوچ" ابوالفضل جلیلی، "پنالتی" انسیه شاه‌حسینی، "خانواده ارنست" محسن دامادی، "هر چی خدا بخواد" نوید میهن‌دوست، "کتونی سفید" محمدابراهیم معیری، "گاهی واقعی" رامین لباسچی، "انتهای زمین" ابوالفضل صفاری و اپیزود تهران، سی آخر از فیلم سینمایی طهران، تهران به کارگردانی مهدی کرمپور برگزیدگان هیئت انتخاب بخش سینمای ایران مناطق آزاد هستند.

جشنواره بین‌المللی فیلم کیش به همت مرکز مناطق آزاد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهار تا هشت اردیبهشت سال آینده در کیش برگزار می‌شود.