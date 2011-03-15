به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عربستان، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان از زمانیکه وارد شهر ریاض شده با مشکلات و کارشکنیهای مختلفی از سوی مقامات ورزشی و غیر ورزشی این کشور مواجه شده است اما با مدیریت خوب مدیران و کادرفنی این مسائل نه تنها تاثیر در روند آماده سازی تیم نداشته بلکه انگیزه بازیکنان را برای رسیدن به پیروزی افزایش داده است.
اکثر این برخوردها به خاطر پیروزی فصل گذشته ذوب آهن برابر الهلال عربستان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود که شاگردان ابراهیم زاده مانع از صعود محبوبترین تیم این کشور به فینال شد.
از پلیس فرودگاه گرفته تا حتی مسئولان باشگاه الشباب، در صحبتهای خود به نوعی سعی میکند برای تیم ذوبآهن کری خوانده و از انتقام آن شکست که همچون داغی بزرگ به دلشان مانده است، صحبت کنند.
در این بین آنها بیش از همه از ایگور کاسترو که با گلزنی اش برابر الهلال زمینه ساز صعود ذوب آهن به فینال شد، میترسند و از خلعتبری، قاضی، رجب زاده و فرهادی به عنوان مردان تاثیرگذار ذوب آهن در خط حمله نام میبرند.
قاسم حدادیفر کاپیتان ذوب آهن هم بازیکنی است که برای عربستانی نگرانیهایی را ایجاد کرده، موضوعی که در صحبتهای پلیس شهر ریاض به خوبی مشاهده میشود:" تو در بازی رفت شانسی به الهلال گل زدی ولی این بار ما شما را 2 بر صفر میبریم."
در این شرایط مسئولان فوتبال عربستان خصوصا باشگاه الشباب تدابیر خاصی برای دیدار با ذوب آهن اصفهان در نظر گرفتهاند تا بتوانند با شکست ذوب آهن، تلخیها و زخمهای آن شکست تلخ را التیام بخشند.
البته بازیکنان تیم ذوب آهن در تمرین روزهای اخیر خصوصا تمرین شب گذشته نشان دادند از آمادگی فنی و انگیزشی بالایی برای دیدار با الشباب برخوردار هستند و آماده کسب نتیجه قابل قبول برابر این حریف عربستانی پیش از آغاز سال جدید شمسی هستند.
دیدار تیم های فوتبال الشباب عربستان و ذوب آهن ایران در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 روز چهارشنبه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار خواهد شد.
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