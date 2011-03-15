کشف کوتوله قهوه ای مافوق سرد در مدار کوتوله ای سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این تلسکوپ کک کوتوله قهوه ای را در فاصله 75 سال نوری از زمین با جرمی برابر 6 تا 15 برابر سیاره مشتری کشف کرده بود. بر اساس کشفیات کک، این جرم به دلیل کم نوری بیش از اندازه ای که داشت باید به شدت سرد می بود و درجه حرارتی کمتر از 100 درجه سلسیوس یعنی به داغی آب در حال جوشیدن تخمین زده شد.

این کشف برای اخترشناسان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا کوتوله های قهوه ای جرمی میان ستاره ها و سیاره ها هستند و به این دلیل و به دلیل اینکه کوتوله های قهوه ای از جرم کافی برای برقراری گداخت هسته ای پایدار برخوردار نیستند، این اجرام به ستاره های از کار افتاده شهرت یافته اند.

از این رو کشف یک کوتوله فوق منجمد توسط اسپیتزر موجب شگفتی دانشمندان شده است. این جرم در فاصله 63 سال نوری از زمین قرار دارد و جرم آن هفت برابر بیشتر از سیاره مشتری است، در حالی که حرارت آن برابر 30 درجه سلسیوس تخمین زده شده است، نام این کوتوله قهوه ای که دمایی برابر دمای اتاقی که در آن نشسته اید را دارد WD 0806-661B انتخاب شده است.

این کوتوله قهوه ای به شکلی شگفت انگیز در مدار ستاره کوتوله سفیدی در حرکت است و می توان آن را یک سیاره فراخورشیدی فرض کرد اما این کوتوله در مداری دو هزار و پانصد برابر فاصله میان خورشید تا زمین در حرکت است، از این رو در صورتی می توان نام این جرم را سیاره گذاشت که در فاصله ای بسیار نزدیکتر از این در مدار ستاره اش در حرکت باشد.

با این همه احتمال دیگری نیز وجود دارد، این کوتوله سفید زمانی ستاره ای دو برابر خورشید زمین بوده است. کوتوله های سفید بقایای به جا مانده از ستاره های قدیمی هستند که سوخت آنها به پایان رسیده و مرده اند. خورشید زمین نیز در حدود چهار میلیارد سال دیگر چنین سرنوشتی خواهد داشت، زمانی که سوخت هیدروژنی اش به پایان برسد، به شکل ستاره سرخ ورم کرده ای در خواهد آمد که با بزرگتر شدن ابعادش زمین را خواهد بلعید سپس لایه خارجی اش را به بیرون پرتاب کرده و کوتوله سفید درخشانی از آن به جا خواهد ماند.

مدلهای بازسازی شده نشان می دهند خورشید حجم زیادی از ماده را پس از آغاز به تبدیل شدن به ستاره سرخ در فضای اطراف پراکنده کرده و مابقی سیاره هایی که هنوز اجازه بقا دارند به مدارهای دورتری کشیده خواهند شد. دانشمندان گمان می برند این همان سرنوشتی است که کوتوله قهوه ای تازه کشف شده به آن دچار شده است. با این حال برای اثبات این رویداد به مطالعات بیشتری نیاز خواهد بود.

بر اساس گزارش دیسکاوری، ویژگی های این کوتوله قهوه ای بسیار سرد بیشتر به سیاره ها نزدیک است تا ستاره ها و به اندازه ای سرد است که بخار آب به راحتی می تواند در اتمسفر کوتوله متراکم شده و به شکل قطرات آب درآیند. چنین اجرامی به اجرام سری Y شهرت دارند، اجرامی که تنها به صورت نظری وجود دارند و این کوتوله جدید می تواند اولین نمونه فیزیکی از آنها به شمار رود.