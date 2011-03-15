جزئیات ظرفیت پذیرش کنکور دستیاری 89/ جدول آماری رشته ها و دانشگاهها

دکتر سید امیرمحسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بخشی از جدول ظرفیت پذیرش دستیاری به مناطق محروم اختصاص دارد که 189 نفر را شامل می شود. همچنین در بخش دیگری که به عنوان جدول ظرفیت پذیرش منتشر شده 2 هزار و 218 نفر ظرفیت در نظر گرفته شده است.

ضیایی خاطرنشان کرد: در مجموع ظرفیت پذیرش در مناطق محروم و ظرفیت به صورت عادی 2 هزار و 407 نفر است.

وی یادآور شد: البته برخی از ظرفیت ها و کد رشته محلهای اعلام شده ستاره دار هستند که این موضوع به معنی شرط صدور مجوز شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی است و همچنین برخی از برنامه های دستیاری به صورت مشترک میان دو دانشگاه اجرا می شود که ظرفیت آنها نیز به صورت ستاره دار اعلام شده است.

جدول ظرفیت دانشگاههای علوم پزشکی

ردیف نام دانشگاه ظرفیت رشته های تخصصی آموزشی ردیف نام دانشگاه ظرفیت رشته های تخصصی آموزشی 1 ارومیه 41 نفر 18 مازندران 49 نفر 2 اصفهان 166 نفر 19 مشهد 141 نفر 3 اهواز 102 نفر 20 همدان 43 نفر 4 بابل 32 نفر 21 یزد 41 نفر 5 بندرعباس 25 نفر 22 ارتش 12 نفر 6 تبریز 127 نفر 23 بقیة الله 28 نفر 7 تهران 528 نفر 24 بهزیستی 60 نفر 8 زاهدان 69 نفر 25 کردستان 18 نفر 9 زنجان 28 نفر 26 اراک 30 نفر 10 سمنان 13 نفر 27 اردبیل 14 نفر 11 شهیدبهشتی 287 نفر 28 گلستان 23 نفر 12 شیراز 127 نفر 29 شهرکرد 14 نفر 13 کاشان 28 نفر 30 یاسوج 4 نفر 14 کرمان 49 نفر 31 بیرجند 4 نفر 15 کرمانشاه 61 نفر 32 بوشهر 2 نفر 16 گیلان 50 نفر 33 لرستان 2 نفر 17 قزوین 51 نفر 34 رفسنجان 2 نفر

به گزارش مهر، ظرفیت پذیرش دستیاری در ظرفیت عادی اعلام شده بدون احتساب ظرفیت مناطق محروم و مازاد برای نیروهای مسلح 2 هزار و 218 نفر است که در این میان بالاترین ظرفیت پذیرش به ترتیب به دانشگاه علوم پزشکی تهران با 528 نفر، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با 287 نفر و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 166 نفر تعلق دارد.

در میان 34 دانشگاه علوم پزشکی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی بوشهر و لرستان با ظرفیت پذیرش 2 نفر دارای کمترین ظرفیت پذیرش هستند. همچنین دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با 3 نفر، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 4 نفر و دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با 4 نفر و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با 6 نفر نیز دارای کمترین ظرفیت پذیرش هستند.

جدول ظرفیت رشته های تخصصی آموزشی

ردیف نام رشته ظرفیت رشته های تخصصی آموزشی ردیف نام دانشگاه ظرفیت رشته های تخصصی آموزشی 1 جراحی کلیه و مجاری ادراری 44 نفر 14 جراحی مغز و اعصاب 32 نفر 2 کودکان 237 نفر 15 چشم پزشکی 67 نفر 3 آسیب شناسی 88 نفر 16 پرتودرمانی 18 نفر 4 زنان و زابمان 221 نفر 17 رادیولوژی 102 نفر 5 ارتوپدی 55 نفر 18 روانپزشکی 111 نفر 6 بیماریهای اعصاب 56 نفر 19 گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن 54 نفر 7 بیماریهای داخلی 286 نفر 20 پزشکی هسته ای 11 نفر 8 بیمارهای عفونی و گرمسیری 71 نفر 21 طب کار 20 نفر 9 بیماریهای قلب و عروق 140 نفر 22 پزشکی قانونی 36 نفر 10 پزشکی اجتماعی 28 نفر 23 پزشکی فیزیکی و توانبخشی 28 نفر 11 بیهوشی 179 نفر 24 طب اورژانس 144 نفر 12 بیماریهای پوست 42 نفر 25 پزشکی ورزشی 8 نفر 13 جراحی عمومی 136 نفر 26 طب هوا و فضا 4 نفر

در میان 26 رشته تخصصی پزشکی رشته بیماریهای داخلی با 286 نفر ظرفیت پذیرش بالاترین میزان ظرفیت را دارد. پس از این رشته، دو رشته بیماریهای کودکان با 237 نفر ظرفیت و زنان و زایمان با 221 نفر ظرفیت در میان رشته های پرظرفیت قرار دارند.

از جمله رشته هایی که کمترین ظرفیت را به خود اختصاص داده اند رشته طب هوا و فضا با 4 نفر، پزشکی ورزشی با 8 نفر و پزشکی هسته ای با 11 نفر در این بخش قرار می گیرند.