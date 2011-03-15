2500 کیلومتر خط کشی طولی در جاده های کردستان انجام شد

عطا الله قادری در گفتگو با خبرنگا مهر در سنندج اظهار داشت: در راستای نگهداری اصولی و بهینه از راه های استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر دو هزار و 500 کیلومتر خط کشی طولی با هدف افزایش ایمنی در جاده های این استان اجرایی شده است.

وی عنوان کرد: با توجه به کوهستانی بودن استان کردستان اجرایی کردن طرح خط کشی راه های این استان افزایش ایمنی را به دنبال داشته و اداره کل راه و ترابری کردستان این مهم را به عنوان یک اولویت در صدر برنامه های کاری خود قرار داده و در سال آینده نیز آن را دنبال می کند.

مدیر کل راه و ترابری استان کردستان ارتقاء ایمنی و نگهداری راه ها را از اصلی ترین وظایف راه و ترابری اعلام کرد و افزود: به همین منظور در طول سال بطور مستمر اقدامات مختلفی توسط عوامل راهداری و پیمانکاران این اداره کل انجام می شود که از جمله آنها می توان به اجرای خط کشی طولی جهت کاهش تصادفات، افزایش ایمنی تردد و افزایش دید رانندگان به ویژه در شب اشاره کرد.

قادری خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و 500 کیلومتر از محورهای استان کردستان با صرف اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال خط کشی شده است.

وی در پایان بیان داشت: در کنار اجرایی کردن دو هزار و 500 کیلومتر خط کشی، در تقاطع ها و مناطق مسکونی استان کردستان نیز بالغ بر چهار هزار متر مربع خط نوشته حاوی پیام های هشدار دهنده کاهش سرعت و احتیاط انجام شده که خود در ازدیاد ایمنی در این نقاط نقش بسزای دارد.