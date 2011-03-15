به گزارش خبرنگار مهر در قم، ‌سید جمال الدین حسینی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در ساختمان اداری سازمان بهشت معصومه(س) قم برگزار شد، گفت: ساخت یادمان بر مزار کلیه شهدای مدفون در بهشت معصومه (س) و قرار دادن اطلاعات شهدا و دیگر متوفیات در اینترنت و دسترسی همگانی به اطلاعات مربوط به محل دفن و همچنین ‌قرار دادن زندگی‌نامه شهدا در سایت سازمان، ساخت باغ مزار و قطعه علما و روحانیون و هنرمندان، ساخت قطعه عمومی، پارکینگ عمومی و گلخانه و همچنین توسعه سالن غسالخانه و قطعات خانوادگی با سقف آلاچیق از جمله برنامه‌های آتی سازمان آرامستان در سال آینده است.



وی در خصوص تاریخچه آرامستان بهشت معصومه(س) بیان داشت: آرمستان بهشت معصومه(س) در سال ۵۵ با بررسی زمین‌شناسی و کار‌شناسی و رعایت استانداردهای تعریف شده آرمستان‌ها با هدف تعطیل کردن قبرستان‌های داخل شهر تأسیس شد.



قبرستانهای داخل شهر باید تعطیل شود



مدیر عامل سازمان آرمستان‌های شهرداری قم ادامه داد: با پیگیری مسئولان وقت تا نیمه سال ۵۷ از دفن اموات در سطح شهر جلوگیری به عمل آمد ولی با به هم ریختگی نظارتی و نابسامانی دستگاه‌های اجرایی در اواخر رژیم گذشته دفن اموات مجدداَ در شهر شروع شد.



وی اظهار داشت: در سال ۷۶ سازمان آرامستان‌ها به عنوان متصدی و متولی قانونی و رسمی امور متوفیات قم با مجوز وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرد و در این راستا با پیگیری و مکاتبات مکرر از طریق شهرداری و دستگاه‌های ذیربط با تشکیل کارگرو‌ه‌ها و جلساتی در فرمانداری و استانداری جهت تعطیلی قبرستان‌های غیر مجاز داخل شهر، ‌مصوبه و توافقاتی به عمل آمد و در سال ۸۵ و ۸۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام به توقف دفن اموات در آرامستان‌های سطح شهر که در ابتدا ۹ آرامستان خصوصی و اوقافی بود کرد.



حسینی ادامه داد: در حال حاضر آرامستان بهشت معصومه(س) با ۲۵۰ هزار هکتار وسعت و ۵۰ هکتار فضای سبز مدرن در حال خدمات دهی دفن اموات به همشهریان است و تا کنون ۲۰ شهید دوران انقلاب اسلامی، پنج شهید گمنام دفاع مقدس و بیش از ۶۰ هزار متوفی در این آرامستان مدفون شده‌اند. وی در ادامه بیان داشت: ایجاد فضا و محیط مناسب درشأن مردم شریف قم و خدمات دهی به روز، ‌سریع و مناسب، ‌ برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آرمستان‌های شهر، ایجاد، توسعه و نظارت بر احداث آرامستان‌های مورد نیاز با هماهنگی مراجع ذیربط، بهره برداری و نظارت بر نحوه استفاده از آرامستان‌های احداث شده، انجام ترتیبات لازم جهت حمل، ‌تغسیل، ‌تکفین، ‌تدفین و انجام مراسم و تشریفات مذهبی اموات مسلمین از جمله اهداف سازمان است.



آرامستان بهشت معصومه(س) به 500 هکتار توسعه می‌یابد



وی اظهار داشت: ایجاد محیطی مناسب با توسعه محدوده سازمان به ۵۰۰ هکتار و اجرای پروژه‌های خدماتی عمرانی و فضای سبز، تعطیل کردن مابقی آرامستان‌های غیرمجاز داخل شهر، سرمایه گذاری در راستای ایجاد درآمدهای پایدار، پیگیری تغییر کاربردی آرامستان‌های ممنوعه سطح شهر و تحول آن‌ها به شهرداری، برنامه ریزی فرهنگی جهت ترغیب شهروندان به دفن اموات در آرامستان بهشت معصومه (س) از جمله سیاست‌های سازمان است.



حسینی ادامه داد: ‌ پذیرش متوفی جهت نگهداری در سردخانه به صورت شبانه روزی، ‌ خدمات شبانه روزی جهت انتقال و جابجایی اموات از منازل و مراکز درمانی، سطح شهر و محدوده حفاظتی استان با اختصاص ۱۳ دستگاه آمبولانس حمل متوفی، ‌ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات دقیق متوفیان و ارائه آمار به اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی ایران و سایر نهاد‌ها و مراکز دولتی، ایجاد بوستان‌ها، میادین، بلوار، و سایت بازی کودکان جهت سرگرمی کودکان در محوطه بهشت معصومه(س)، خدمات شبکه رایانه‌ای تحت وب با نصب و راه اندازی نرم افزار جامع آرامستان‌های پردیس (با ۲۵ قابلیت نرم افزاری، ‌تحت وب، ‌آمارگیری، بانک اطلاعات جامع متوفیات)، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه و چگونگی خدمات به موقع و سریع متوفی نیز از دیگر خدمات سازمان است.



وی گفت: پروژه مبلمان شهری، پروژه اجرای بوستان لاله، ‌پروژه توسعه ساختمان واحد متوفیات، ‌پروژه ساخت قطعات خانوادگی روباز فاز دو، ‌گسترش ناوگان حمل و نقل و موتوری سازمان در دستور کار است و برخی نیز اجرا شده است.



مدیر عامل سازمان آرمستان‌های شهرداری قم ادامه داد: ‌پروژه ساخت قبور ممتاز در محوطه بهشت معصومه (س)، ‌پروژه سالن انتظار، ‌پروژه ساخت تالار اجتماعات و مراسم های عزاداری، ‌پروژه زیر سازی و آسفالت یک هزار و ۵۰۰ متر مربع از معابر سازمان، ‌پروژه پیاده رو سازی در معابر جدید در قطعات پنچ هزار متر مربع، ‌توسعه فضای سبز با خرید و کاشت درخت، ‌گل و گیاه در محدوده سازمان، نصب و راه و اندازی و پشتیبانی نرم افزار جامع متوفیات و شبکه گاز رسانی، ‌لوله کشی و امتیاز گاز به طول دو هزار و ۵۰۰ متر از عمده ‌پروژه‌های اجرا شده و در حال اجرای سازمان بهشت معصومه(س) است.



انتقال مسافران در پنج‌شنبه آخر سال از هفت نقطه قم به بهشت معصومه‌(س)



حسینی با بیان اینکه همزمان با پنجشنبه آخر سال که خیل کثیری از مردم جهت قرائت فاتحه و گرامی داشت یاد درگذشتگان خود در آرامستان‌ها حضور پیدا می‌کنند، برنامه‌های مختلفی برای ارائه خدمات به مردم در نظر گرفته شده است بیان داشت: در حال حاضر هماهنگی‌هایی با سازمان اتوبوسرانی صورت گرفته که اتوبوس‌هایی در میدان مطهری، ‌میدان سعیدی، ‌ میدان امام، میدان زین الدین، میدان توحید، میدان امینی بیات و میدان نبوت به بهشت معصومه فراهم شود.



وی ادامه داد: برپایی ایستگاه‌های اطلاع رسانی در محوطه بهشت معصومه (س) ، هماهنگی و مکاتبه با مسئولان کلیه آرامستان‌ها برای خدمات دهی مناسب و آماده سازی محیط آرامستان‌ها از جمله برنامه‌های دیگر پنج شنبه آخر سال است.



وی گفت: هماهنگی و مکاتبه‌ای نیز با ادارات راهنمایی و رانندگی، ‌اتوبوسرانی، آتشنشانی، ‌پلیس راه، ‌کلانتری، اورژانس جهت حضور در آرامستان‌های بهشت معصومه(س) و ارائه خدمات لازم و مورد نیاز به مردم شریف قم صورت گرفته است.