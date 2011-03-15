به گزارش خبرنگار مهر، سال آینده ووشو ایران مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در چین و رقابتهای قهرمانی جهان در ترکیه را پیش رو دارد. به همین دلیل فدراسیون ووشو در آخرین روزهای سال اسامی اعضای کادر فنی این دو تیم را در دو بخش بانوان و آقایان اعلام کرد.

در تیم ساندا مردان "وی یان دونگ" چینی به عنوان سرمربی و محمدرضا جعفری به عنوان مربی فعالیت خواهند کرد. رامین موحد نیا سرمربی تیم ساندا جوانان خواهد بود و اصغر شعبانی کمک وی خواهد بود."خوا" از چین مسئولیت هدایت تیم تالو در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان بر برعهده خواهد داشت. تیمور بنی طالبی در تیم بزرگسالان و توحید اسدیان هم در تیم جوانان "خوا" را کمک خواهند کرد.

در تیم ساندا بانوان "پانگ یان" در هر دو رده جوانان و بزرگسالان مربیگری خواهد کرد. سامره خلیلی در تیم بزرگسالان و زهرا کریمی در تیم جوانان وی را کمک می کنند. "لو خائو" از چین مربی تیم تالو بانوان در دو رده بزرگسالان و چوانان خواهد بود و آمنه احسانی نژاد در تیم بزرگسالان و سمیه میرانی در تیم جوانان کمک های وی خواهند بود.