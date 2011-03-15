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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

کادر فنی تیم‌های ملی ووشو معرفی شد

کادر فنی تیم‌های ملی ووشو معرفی شد

فدراسیون ووشو اعضای کادر فنی تیم های ملی در رده‌های سنی مختلف را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سال آینده ووشو ایران مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در چین و رقابتهای قهرمانی  جهان در  ترکیه را پیش رو دارد. به همین دلیل فدراسیون ووشو در آخرین روزهای سال اسامی اعضای کادر فنی این دو تیم را در دو بخش بانوان و آقایان اعلام کرد.

در تیم ساندا  مردان "وی یان دونگ" چینی به عنوان سرمربی و  محمدرضا جعفری به عنوان مربی فعالیت خواهند کرد. رامین موحد نیا سرمربی تیم ساندا جوانان خواهد بود و اصغر شعبانی کمک وی خواهد بود."خوا" از چین مسئولیت هدایت تیم تالو در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان بر برعهده خواهد داشت. تیمور بنی طالبی در تیم بزرگسالان و توحید اسدیان هم در تیم جوانان "خوا" را کمک خواهند کرد.
 
در تیم ساندا بانوان "پانگ یان" در هر دو رده جوانان و بزرگسالان مربیگری خواهد کرد. سامره خلیلی در تیم بزرگسالان و زهرا کریمی در تیم جوانان وی را کمک می کنند. "لو خائو" از چین مربی تیم تالو بانوان در دو رده بزرگسالان و چوانان خواهد بود و آمنه احسانی نژاد در تیم بزرگسالان و  سمیه میرانی در تیم جوانان کمک های وی خواهند بود.
 
اردوی تیم ملی ووشوی جوانان کشورمان به منظور شرکت در ششمین دوره رقابتهای جوانان آسیا(26 لغایت 30 مرداد ماه- شانگهای چین) از اول اردیبهشت ماه سال 1390 و اردوی تیم ملی ووشوی بزرگسالان ایران جهت حضور در یازدهمین دوره مسابقات جهانی (18 لغایت 22 مهر- آنکارای ترکیه) از پانزدهم خرداد ماه سال آینده آغاز می شود.
کد مطلب 1274562

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