اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تیم ژیمناستیک تربیت بدنی تبریز به عنوان نایب قهرمان و میثم جعفری به عنوان قهرمان قهرمانان رقابت های تیمی و انفرادی لیگ دسته یک کشور را به خود اختصاص دادند.

مرحله پایانی مسابقات لیگ باشگاه‌های ژیمناستیک کشور با قهرمانی فولاد نطنز در دسته یک و هیئت ژیمناستیک تهران در دسته دو به پایان رسید.

در اولین روز از برگزاری مرحله پایانی مسابقات لیگ باشگاه های ژیمناستیک کشور در دسته یک فولاد نطنز توانست با مجموع امتیاز 35.656 در جایگاه اول قرار بگیرد و تربیت بدنی تبریز و هیئت ژیمناستیک ارومیه به ترتیب با امتیازهای 35.592 و 584 در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

در قهرمان قهرمانان نیز ( شش وسیله کار ) نیز میثم جعفری از تربیت بدنی تبریز با امتیاز 9.291 مقام اول را کسب کرد .

رضا دهقان و محمد رمضانپور با کسب مجموع امتیازات 75.283 و 45.241 به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند .

در لیگ دسته دو ژیمناستیک باشگاه های کشور بهزیستی هیات ژیمناستیک استان تهران توانست با کسب مجموع امتیاز 622.25 در جایگاه نخست این دوره از بازی ها قرار بگیرد.

تیم های خلیج فارس و بهزیستی ایلام نیز با کسب امتیازات 544.50 و 515.90 به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

در قهرمان قهرمانان دسته دو نیز رضا فرنیا از شرکت شهرک های صنعتی همدان با کسب مجموع امتیاز 1.305 توانست مقام اول را کسب کند.

محمد رضا حمیدی از بهزیستی ایلام و میلاد سماواتی از شرکت شهرک های صنعتی همدان با کسب مجموع امتیازات 35.275 و 2.212 به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.

مرحله پایانی مسابقات لیگ برتر ژیمناستیک باشگاه های کشور روز دوشنبه 23 اسفند به میزبانی خانه ژیمناستیک شهید آذرپی تهران برگزار شد.

کسب 2 مدال نقره توسط قایقرانان آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور رشته آبهای آرام

قایقرانان آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور آبهای آرام با دو مدال نقره به کار خود پایان دادند.

عباس بحری پور و مهدی بحری پور از نمایندگان تیم آبهای آرام استان آذربایجان شرقی توانستند در این دوره از مسابقات در رده بزرگسالان در مسافت هزار متر و 200 متر در رشته کانو کانادایی دو نفره مقام دوم و دو مدال نقره را از آن خود کنند.