علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این حال از دولت درخواست کرده ایم برای دانشگاه ها نیز بودجه ای از محل هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شود تا سال آینده در اختیار دانشگاه ها قرار گیرد.

وی افزود: مبلغی که از این محل برای دانشگاه ها در نظر گرفته شود جدا از مبلغ کل بودجه 90 خواهد بود.

معاون اداری و مالی وزارت علوم در ارتباط با میزان افزایش بودجه های عمرانی سال 90 دانشگاه ها، اضافه کرد: بودجه عمرانی دانشگاه ها در سال 90 حدود 50 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

معاون اداری مالی وزارت علوم افزود: بودجه های جاری دانشگاهها در لایحه بودجه 90 به مبلغ 2 هزار و 400 میلیارد تومان و بودجه های عمرانی بیش از 700 میلیارد تومان است.