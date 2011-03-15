مجلس کلیات طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در سال 90 را تصویب کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه کلیات طرحی که در آن به دولت اجازه دریافت و پرداخت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 90 را می داد تصویب کردند.

کلیات این طرح که دو فوریت آن در جلسه روز گذشته تصویب شده بود در جلسه امروز با 193 رای موافق، 5 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر تصویب شد.

در صورت تصویب ماده واحده این طرح نیز به دولت اجازه داده می شود در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 89 کل کشور در ماه های فروردین و اردیبهشت سال 90 در آمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول کند.

همچنین در صورت تصویب ماده واحده اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 89 و تا مبلغ یکصدو پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها معادل 3 ماه پایانی سال 89 عمل کنند.

بر اساس ماده واحده این طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه های اجرایی مربوط است پرداخت کند و حداکثر تا پایان سال 90 تصویه نماید.