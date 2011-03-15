دو سوم آمریکایی ها مخالف ادامه جنگ افغانستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، نظرسنجی واشنگتن پست و شبکه خبری "ای بی سی" نشان داد که تقریبا دو سوم آمریکایی ها بر این باورند جنگ افغانستان دیگر ارزش جنگیدن را ندارد که این رقم نشان دهنده افزایش چشمگیر مخالفین جنگ است که تاکنون چنین رقمی گزارش نشده بود.

به نوشته واشنگتن پست، این نظرسنجی حکایت از افزایش مشکلات "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا است که درباره عقب نشینی نیروهای آمریکایی از افغانستان تصمیم می گیرد.

همچنین پس از گذشت 10 سال از جنگ افغانستان، هم اکنون 19 درصد از دموکرات ها و نیمی از جمهوریخواهان اعلام می کنند که افغانستان دیگر ارزش جنگیدن را ندارد. از سوی دیگر تقریبا سه چهارم آمریکایی ها بر این باورند که اوباما باید شمار قابل توجهی از نیروهای رزمی را در تابستان سال جاری از افغانستان خارج کند.

این نظرسنجی در حالی انجام می شود که فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان امروز سه شنبه مقابل کنگره آمریکا درباره فرآیند جنگ شهادت می دهد. انتظار می رود که "دیوید پتریوس" با پرسش های متعددی درباره جنگ افغانستان که بسیاری از مردم آمریکا مخالف این جنگ هستند، مواجه شود.

البته درحالی که نظرسنجی ها حکایت از مخالفت گسترده آمریکایی ها با ادامه اشغال افغانستان دارد، "رابرت گیتس" وزیر دفاع ایالات متحده با بی اعتنایی به کشته شدن افغانی های بی گناه و انتحار نظامیان می گوید نظر جامعه آمریکا نمی تواند جنگ افغانستان را متوقف کند.

اظهارات گیتس درباره جنگ در حالی مطرح می شود که اکنون خشونت در افغانستان در بالاترین حد دیده می‌ شود و جنگ و درگیری از سال 2007 میلادی تاکنون 300 درصد و از سال گذشته (2009) 70 درصد افزایش یافته است.