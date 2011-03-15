زنان کرمانی فعال در زمینه فرهنگ دینی شناسایی شدند

طیبه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به گستردگی و نیاز استان در زمینه برگزاری برنامه های فرهنگی و آموزشی سازمان تبلیغات برنامه های متنوعی را ویژه بانوان برگزار کرده است که توجه به نسل جوان و دختران از مهمترین دغدغه های این واحد بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از مهم ترین برنامه های واحد خواهران اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان برگزاری طرح زنان فعال و فرهیخته عرصه دین و فرهنگ است که در این طرح که به صورت کشوری و همزمان در سراسر استان کرمان با شناسایی زنان فرهیخنه انجام شد که در نهایت تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط انتخاب و در جلسات هم اندیشی و تبادل نظر شرکت کردند که پس از دو جلسه افراد مسائل و دیدگاهای خود را در زمینه مسائل و مشکلات بانوان استان مطرح کردند و طرحهای را ارائه کردند که در نهایت پس از جمع بندی طرحها تعداد سه طرح انتخاب شد که برای اجرای انها اقدامات لازم صورت گرفته است.

محمدی افزود: برگزاری دوره های آموزشی ویژه مبلغان از دیگر برنامه سازمان تبلیغات کرمان بود که در این زمینه یک دوره آموزشی تخصصی احکام ویژه مبلغان حوزه های علمیه خواهران برگزار شده است که در این باره پس از برگزاری ازمون تعداد 70 نفر از طلبه های خواهران انتخاب و برای دوره آموزشی به قم اعزام شدند که در آن دوره شیوه های بیان احکام، روشهای ارتباط با جوانان، مباحث اخلاقی و آموزش احکام برگزار شد.

وی همچنین از برگزاری همایش فصلی قبل از ماه محرم و قبل از ماه مبارک رمضان و توجیه افراد جهت اعزام به مدارس و جلسات بانوان خبر داد.

این فعال فرهنگی گفت: دوره آموزشی ویژه خواهران مداح جهت بالا بردن سطح علمی و اخلاقی خواهران مداح که در این زمینه به دلیل اینکه بسیاری از مداحان اطلاعات مذهبی کمی داشته اند نیاز بود که سطح اطلاعات افراد بالاتر رود که در این راستا چهار دوره آموزشی برگزار شد.

محمدی افزود: برگزاری همایش حجاب و عفاف ویژه کارمندان ادارات استان کرمان، نهادینه کردن حجاب و اهمیت آن در بین افراد اجتماع از جمله برنامه های این واحد فرهنگی بود که خصوصا تاثیر آن در بین اعضایی خانواده پس از پایان این دوره به افراد شرکت کننده گواهی پایان دوره اهدا خواهد شد و افرادی که توانستند در دوره شرکت کنند لوح فشرده جلسات در اختیارشان قرار می گیرد و از آنها نیز آزمون به عمل خواهد آمد و گواهی پایان دوره داده خواهد شد.



