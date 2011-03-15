جزئیات نشست ویژه سزامی تشریح شد/ بحرین از سزامی خارج شد

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات جلسه ویژه سزامی در اردن گفت: مقرر شد تا سال 2015 میلادی پروژه طبق برنامه عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تصمیم گرفته شد اعضا 25 میلیون دلار از 35 میلیون دلار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را پنج ساله پرداخت کنند.

معاون پژوهشی و فناوری وزیر علوم افزود: بحرین به دلیل اینکه سه سال است هیچگونه حق عضویتی پرداخت نکرده از عضویت خارج شد و همچنین حق عضویت سال 2010 پاکستان نیز به علت سیلی که در این کشور آمده بود بخشیده شد.

وی اضافه کرد: مقرر شد سهولت لازم برای رفت و آمد اعضا به اردن ایجاد شود و ویزای آنها به تأخیر نیافتد چرا که اعضای ایرانی مشکلاتی داشتند و در فرستادن اعضا و افرادی که برای گذراندن دوره می خواستند به اردن بروند مشکلاتی از نظر ویزا داشتیم.

مهدی نژاد نوری از سرعت بخشیده شدن به فعالیت اجرایی پروژه به عنوان دیگر موارد مطرح در نشست اخیر سزامی در اردن اشاره کرد و به مهر گفت: همچنین مقرر شد رئیس شورا راههای مختلفی برای تأمین کسری های بودجه از راههای بین المللی پیگیری کند. همچنین در این نشست بر مشارکت اعضا در تصمیم سازیها و تصمیم گیری ها تاکید شد.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم از بازدید حاضران نشست اخیر سزامی از محل پروژه خبر داد و گفت: فعالیت های عمرانی پروژه تمام شده و برخی تجهیزات نیز که آلمانی هستند به اردن رسیده اند.

مهدی نژاد نوری با یادآوری اینکه نمایندگان ایران، اردن، مصر، پاکستان، قبرس، ترکیه و بحرین اعضای سزامی هستند به مهر گفت: نشست اخیر سزامی در اردن بدون حضور نمایندگان مصر، پاکستان، بحرین و قبرس برگزار شد.

به گزارش مهر، طرح استفاده از تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان "سزامی" ایده‌ای بین‌المللی است که برای نخستین بار در سال 1997 و از سوی "هرمان وینیک" از مرکز شتابده خطى الکترون در دانشگاه استنفورد آمریکا و گوستاف آدولف ووس از مرکز سینکروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملت‌ها و گسترش صلح ارایه شد.

این طرح با مشارکت چندین کشور خاورمیانه در نهایت به راه اندازی مرکزی بین المللی موسوم به تابش "سینکروترون" در منطقه خاورمیانه ختم می‌ شود که از چندین سال پیش و تحت نظارت دقیق یونسکو آغاز شده است. کشور ما علاوه بر اینکه چند سالی است عضو شورای سزامی شده در تلاش برای رسیدن به خودکفایی در این فناوری است از این رو محققان کشور برای ساخت شتابگر ملی کوشش می کنند.