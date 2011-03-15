برقراری منطقه پرواز ممنوع؛ چالش اساسی غرب در بحران لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای امنیت شب گذشته برای بررسی اوضاع لیبی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع در این کشور نشستی فوق العاده به ریاست چین برگزار کرد.

لبنان به نمایندگی از اتحادیه عرب و با همکاری برخی از اعضای شورای امنیت به منظور توقف حملات هوایی عوامل دیکتاتور لیبی علیه انقلابیون این کشور پیش نویس ایجاد منطقه پرواز ممنوع را ارائه کرد.

این پیش نویس سوالات بسیاری را درباره چگونگی اجرای منطقه پرواز ممنوع و نهادهایی که مسئولیت این امر را بر عهده خواهند داشت ایجاد کرده است تا جایی که این نشست بدون نتیجه و اجماع نظر در این باره پایان یافت.

"ژرارد آرود" نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد در این رابطه اظهار داشت که شورای امنیت پیش از این ایجاد منطقه پرواز ممنوع را اجرا کرده بود. اجرایی کردن چنین موضوعی کار دشواری نیست.

"ویتالی چورکین" سفیر روسیه نیز اعلام کرد: شورای امنیت نشست هایی را برای بررسی منطقه پرواز ممنوع در لیبی برگزار کرده و مسکو اکنون خواهان این است که چه گروهی مسئولیت اجرای این اقدام را برعهده خواهد گرفت.

وی افزود: تنها موضوعی که تمامی اعضای شورای امنیت درباره آن اتفاق نظر دارند این است که کشتار در لیبی باید متوقف شود.

"نواف سلام" نماینده لبنان در سازمان ملل متحد نیز خاطرنشان کرد: تحریم هوایی لیبی اقدامی درست و در راستای دفاع از غیر نظامیان و از بین بردن توان نیروی هوایی معمر قذافی محسوب می شود.

"ویلیام هیگ" وزیر خارجه انگلیس پیش از نشست شورای امنیت گفته بود لندن از سازمان ملل می خواهد که برای تحت فشار گذاشتن معمر قذافی تصمیمات جدیدی اتخاذ کند.

"دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس نیز اظهار داشت که کشورش قصد مشارکت در جنگ با لیبی را ندارد و مسائلی که اکنون مطرح است مربوط به چگونگی اعمال فشار بر رژیم دیکتاتوری قذافی است.

در همین راستا گروه هشت نیز شب گذشته نشستی را در پاریس برگزار کرد اما موفق نشد درباره تحریم هوایی لیبی به اجماع نظر دست پیدا کند.

"فرانکو فراتینی" وزیر خارجه ایتالیا در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: وزیران گروه هشت در این نشست توافق کردند که شورای امنیت باید هر چه سریعتر طی هفته جاری درباره لیبی تصمیم گیری کند.

وی افزود: فرانسه و انگلیس با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی موافقند اما آلمان و روسیه در این باره تردید دارند.

در مورد موضع دولت آمریکا نیز باید گفت واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود تمام گزینه ها از جمله ایجاد منطقه پرواز ممنوع را در برخورد با معمر قذافی در نظر دارد اما در عین حال تاکید دارد که این گونه اقدامات باید با هماهنگی هم پیمانان ناتو انجام شود بنابراین با توجه به مخالفت و تردید کشورهایی همچون روسیه، آلمان و چین گزینه ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی تا حدودی دور از ذهن به نظر می رسد.