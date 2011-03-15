سوریه مهره اساسی صلح و توازن خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، "ترینیداد خیمنز" در گفتگو با روزنامه الحیات با اشاره به جایگاه مهم دمشق در خاورمیانه اظهار داشت: البته امضای توافق نهایی همکاری با اروپا، تصمیم مهمی است که باید توسط مقامات سوری اتخاذ شود.

وزیرخارجه اسپانیا در ادامه با اشاره به سفر قریب الوقوع خود به چند کشور خاورمیانه از جمله سوریه، افزود: این دیدارها در راستای اطلاع از اوضاع خاورمیانه صورت می پذیرد.

وی تاکید کرد: سوریه برای اسپانیا شریک راهبردی در راستای تحقق صلح و ثبات خاورمیانه است و در دیدار با "بشار اسد" مسائل سیاسی مهمی را در سطح منطقه در راستای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مطرح خواهم کرد.

خیمنز در ادامه با اشاره به اهمیت از سرگیری مذاکرات سازش میان فلسطین و اسرائیل اظهار داشت: البته نباید جریان دیگر روابط از جمله محور سوری - لبنانی را فراموش کنیم.