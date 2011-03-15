به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مدرسه پزشکی هاروارد دریافتند که خوردن اسید چرب امگا- 3 می تواند از بروز بیماریهای "تخریب ماکولار وابسته به سن" (AMD) که منجر به کوری تدریجی می شود پیشگیری کند. اسید چرب امگا- 3 به میزان فراوان در روغن ماهیهایی چون قزل آلا و تن وجود دارد.

این یافته ها نشان می دهد که خوردن یکی از این دو ماهی یکبار در هفته می تواند خطر نابینایی را در زنان سالمند به میزان 42 درصد کاهش دهد.

این تیم تحقیقاتی با بررسی بیش از 38 هزار زن به این نتایج دست یافتند. تمام شرکت کنندگان در زمان شروع مطالعات مبتلا به AMD نبودند.

پرسشنامه ای که در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شده بود اطلاعاتی را درباره عادات غذایی و به خصوص اینکه هر یک از زنان چه مقدار اسید چرب امگا- 3 مصرف می کنند جمع آوری کرد. در این تحقیقات که بیش از 10 سال به طول انجامید روند توسعه AMD و یا سلامت چشم شرکت کنندگان ردیابی شد. در پایان تحقیقات در مجموع 235 زن بیماری تخریب ماکولار وابسته به سن را توسعه داده بودند.

این نتایج نشان داد زنانی که یک یا چند وعده ماهی در هفته می خوردند 42 درصد کمتر از کسانی که یک وعده ماهی در ماه می خوردند این بیماری را توسعه دادند. همچنین زنانی که اسید چرب امگا- 3 ماهی را می خوردند 38 درصد از کمتر از کسانی که به ندرت از این غذا مصرف می کردند بیماری را توسعه دادند.

براساس گزارش تلگراف، بیماری AMD می تواند به افراد بالای 40 سال آسیب برساند و با ایجاد لکه های سیاه در مرکز بینایی آنها به تدریج موجب نابینایی شود.