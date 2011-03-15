فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باید زنده نگه داشته شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار صبح سه شنبه در جمع مسئولان بنیاد شهید و ایثارگران کرمان گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی و درحالیکه ایران در تحریم تسلیحاتی قرار داشت همین فرهنگ غنی حاکم بر جبهه ها، کشور را در دفاع از کشور و ارزشها پیروز کرد.

وی ادامه داد: باید این فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه همیشه زنده نگه داشته شود زیرا می تواند در بسیاری از عرصه ها کار ساز باشد.

این مسئول ادامه داد: انتقال این فرهنگ به نسل جوان می تواند در زمینه جنگ نرم بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه را خنثی کند و در این عرصه کار ساز باشد.

وی گفت: باید با توجه به فرموده مقام معظم رهبری در راستای زنده نگه داشتن یاد شهداء در جامعه اقدامات لازم باید در این خصوص انجام شود.

استاندار کرمان اضافه کرد: برپایی یادواره های شهداء در این راستا ضروری است که خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی در کرمان انجام شده است.

مدیرکل بنیاد شهید کرمان نیز در ادامه به تشریح اقدامات این بنیاد در سال جاری در استان کرمان پرداخت و گفت: در این سال زمینه اشتغال 500 نفر از فرزندان شهید کرمان مهیا شد.

محمد حسنی سعدی افزود: در زمینه تامین مسکن نیز 800 مسکن احداث و در اختیار خانواده های شهداء قرار گرفت.