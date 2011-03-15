فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باید زنده نگه داشته شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نجار صبح سه شنبه در جمع مسئولان بنیاد شهید و ایثارگران کرمان گفت: در هشت سال جنگ تحمیلی و درحالیکه ایران در تحریم تسلیحاتی قرار داشت همین فرهنگ غنی حاکم بر جبهه ها، کشور را در دفاع از کشور و ارزشها پیروز کرد.
وی ادامه داد: باید این فرهنگ شهادت و ایثار در جامعه همیشه زنده نگه داشته شود زیرا می تواند در بسیاری از عرصه ها کار ساز باشد.
این مسئول ادامه داد: انتقال این فرهنگ به نسل جوان می تواند در زمینه جنگ نرم بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه را خنثی کند و در این عرصه کار ساز باشد.
وی گفت: باید با توجه به فرموده مقام معظم رهبری در راستای زنده نگه داشتن یاد شهداء در جامعه اقدامات لازم باید در این خصوص انجام شود.
استاندار کرمان اضافه کرد: برپایی یادواره های شهداء در این راستا ضروری است که خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی در کرمان انجام شده است.
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