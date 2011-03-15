مسعود هادیان دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعلام کرده ایم که برای اعلام آمار دانشجویان خود در مقطع کارشناسی فقط دانشجویانی که حداکثر در 10 ترم دانشجوی کارشناسی بودهاند را در آمار اعلامی خود وارد کنند اگر فردی بیش از 10 ترم دانشجو بوده باشد دیگر آن را در آمار دانشگاهها لحاظ نمیکنیم.
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در پاسخ به اینکه سرنوشت دانشجویان کارشناسی که تحصیلشان بیش از 10 نیمسال به طول میانجامد از نظر دانشجو بودن یا نبودن چه میشود، گفت: البته دانشگاهها آمار این دانشجویان را دارند.
وی درباره دلیل عدم حضور دانشجویان کارشناسی که تحصیلشان بالای 10 ترم طول کشیده است در آمار دانشجویان کارشناسی، به مهر گفت: علت این است که سازمانهایی که میخواهند بودجه را اختصاص دهند باید بر طبق قانون عمل کنند و در قانون نیز پیش بینی شده است که تا چه ترمی مجاز هستیم به دانشجوی کارشناسی بودجه اختصاص دهیم.
هادیان دهکردی افزود: دانشگاهها آمار دانشجویی خود را به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اعلام میکنند و این موسسه نیز آمار دانشجویی دقیق را به مراکزی که خواستار آن هستند ارائه میدهد.
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